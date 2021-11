Kanada odobrila Pfizer/BioNTech cjepivo za djecu od 5 do 11 godina

Kanadske zdravstvene vlasti objavile u u petak da odobravaju upotrebu Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv covida za djecu od 5 do 11 godina

"Nakon potpunog neovisnog znanstvenog razmatranja, ministarstvo zdravstva je utvrdilo da su prednosti ovog cjepiva za djecu od 5 do 11 godina veće od opasnosti", navele su vlasti u priopćenju.

"Radimo u tijesnoj suradnji s proizvođačem i nakon odobrenja Health Canada očekujemo da ćemo vrlo brzo primiti doze", rekla je na konferenciji za novinare Theresa Tam, glavna dužnosnica kanadskog javnog zdravstva.

Visoka dužnosnica je precizirala da savezne vlasti surađuju s 13 pokrajina i teritorija "kako bi se uvjerili da su svi spremni na isporuku, logistiku i provođenje pedijatrijske imunizacije".

Tijekom kliničkih ispitivanja, imunološki odgovor djece od 5 do 11 godina je bio sličan onome mladih od 16 do 25 godina. Cjepivo je bilo učinkovito 90,7 posto u sprečavanju covida-19 kod djece od 5 do 11 godina i nisu uočene ozbiljne nuspojave, preciziralo je ministarstvo.