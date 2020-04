Uz sve to temperatura zraka na Jadranu se neće znatnije mijenjati, a u većini kopnenog područja od petka će biti malo svježije nego u srijedu i četvrtak

Za razliku od plesača i drugih koji zbog koronastanja nisu mogli kako su planirali proslaviti Međunarodni dan plesa - na svojevrsni su ga način obilježili oblaci, koji su tijekom srijede "plesali" nebom diljem Hrvatske. I to neki kao po taktovima "kišnih", "olujnih" i "gromovitih" skladbi Dukea Ellingtona, pa je osim povremene slabe kiše bilo i jake, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje i sugradicom, a prema neslužbenim je dojavama mjestimice bilo i tuče .

Pritom je u nekim mjestima u samo nekoliko sati palo više kiše nego u posljednja 2 tjedna, gdjegod i dulje.

U četvrtak će biti malo stabilnije, uglavnom suho i barem djelomice sunčano, te danju većinom toplije nego u srijedu, a novo ublažavanje suše, pa i uz mogućnost lokalno obilnijih pljuskova, grmljavine, mjestimice možda i sugradice i tuče - slijedi od petka do nedjelje, te vjerojatno u utorak.

Do petka će na kopnu prevladavati povremeno umjeren jugozapadnjak, na Jadranu do subotu gdjekad i jako jugo, a zamijenit će ih podjednako jaki sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku unutrašnjosti i sjeverozapadni, na Jadranu bura i tramontana. Uz sve to temperatura zraka na Jadranu se neće znatnije mijenjati, a u većini kopnenog područja od petka će biti malo svježije nego u srijedu i četvrtak.

Unatoč malo svježijim prvim danima u dugoročnoj prognoza za svibanj, a i dulje, sve do listopada postoji povećana vjerojatnost za nastavak niza mjeseci barem malo toplijih od prosjeka. Ali naravno, to ne znači i da će svi tjedni biti topliji od prosjeka...