Bandić je čest gost na 'bregu' kod Polovaneca koji mu je danas spasio proračun, no nije jedini

Poznata je ona da ljubav ide kroz želudac, no u ovom slučaju može se reći kroz čašicu vina. Jedan od troje zastupnika koji je u četvrtak u dramatičnom raspletu u zagrebačkoj Skupštini do glas za proračun Milana Bandića je Miroslav Polovanec. On je vlasnik izletišta u kojem je zagrebački gradonačelnik čest gost

Izletište Polovanec u Đurđekovcu kod Sesveta otvorio je sam Bandić 2011. Polovaneci, čiji je najpoznatiji član Miroslav u četvrtak nakon spornog dizanja ruke za proračun iako je ranije govorio kako ne misli za njega glasati kazao kako kao 'Zagrepčanec' ne misli slušati tamo nekog tko se preziva Hasanbegović, uz izletište imaju i vinariju, a u svojim prostorima organiziraju razne veselice i vjenčanja.

'Poštovani posjetitelji, dobro nam došli u naš prigorski dom. Potrudit ćemo se da vam boravak u našoj kleti ostane u lijepom sjećanju te da ćete se vrlo brzo poželjeti vratiti. U tome će nam pomoći prigorske delicije, odlična prigorska vina i predivan pogled koji se pruža iz našeg vinograda. Pobjegnite s užarenog zagrebačkog asfalta i odmorite duh i tijelo okruženi mirisima i okusima Prigorja', piše na stranici izletišta.

Bijeg iz Zagreba u okruženju pitomih brega kod Polovaneca je često tražio i Bandić. Osim što je izletište otvorio, tamo je bio i 2016. na proslavi Vincekova i to s Darinkom Kosorom, šefom HSLS-a koji je danas ekspresno izbacio Polovaneca iz stranke i s tadašnjim potpredsjednikom Skupštine, HDZ-ovcem Andrijom Mikulićem, kojeg mnogi smatraju kreatorom političkog obrata kojem smo u četvrtak svjedočili. Zadnje javno zabilježeno druženje Bandića i Polovaneca zbilo se u studenom ove godine kada je gradonačelnik prisustvovao krštenju mošta, opet u društvu Kosora i Mikulića.