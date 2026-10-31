Kakvi sretnici! Deset ljudi osvojilo velike dobitke na Eurojackpotu

Ipak, sreća se osmjehnula nekolicini igrača koji su ostvarili velike dobitke u nižim kategorijama.

Izvučeni su sljedeći brojevi 21, 26, 37, 39, 42 te 5 i 7.

Najveći pojedinačni dobitak ovoga izvlačenja ostvaren je u drugoj dobitnoj kategoriji. Igrač iz Njemačke osvojio je 983.603,50 eura, no cijeli iznos neće pripasti samo njemu jer nagradu dijeli s još jednim dobitnikom iz Norveške.

U trećoj dobitnoj kategoriji nagrađeno je ukupno osam igrača, iz Njemačke, Danske, Finske, Nizozemske, Švedske i Norveške. Svaki od osam dobitnika u ovoj kategoriji osvojio je po 138.676,60 eura.

Najveći pojedinačni osvojeni iznos u Hrvatskoj je 4463,30 eura. Na sljedećem izvlačenju Eurojackpota zakazanom za utorak, u igri će biti oko 33 milijuna eura.