teške optužbe

Kako je zlatar Dodić pao zbog otpada: Sve je znao, čak im je dao i zemljište

M.Da.

09.10.2026 u 20:11

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Kako se neslužbeno doznaje, zlatara Paška Dodića USKOK tereti da je za nezakonito odlaganje otpada ustupio kamenolom u Benkovcu, znajući da će se tamo odlagati otpad. Štoviše, neke je od tih poslova, navodno, osobno dogovorio

U akciji USKOK-a zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici, uhićeni su zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave CEZAR-a iz CIOS grupe. Uz njih, u lisicama su završili direktorica Gradskog komunalnog društva Senj, Snježana Tomljanović, tehnički direktor te firme Toni Žunić i nadzorni inženjer za Benkovac, Dorian Šipoš.

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Kako doznaje RTL Danas, Dodić je na ispitivanju u USKOK-u negirao krivnju. Na teret mu se, neslužbeno, stavlja da je za odlaganje otpada dao nekretninu, odnosno kamenolom u Benkovcu koji je u njegovu vlasništvu, znao da se tu nezakonito odlaže otpad, da je čak i dogovarao takve poslove. Njegova odvjetnica nije htjela davati izjave.

Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
  • Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
  • Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
  • Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
  • Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
  • Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
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Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Teufel je, pak, surađivao s istražiteljima, ali je, kao i Dodić, negirao krivnju. "Mogu reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja", rekao je Teufelov odvjetnik Nikola Mandić te dodao:

"Tu je sva dokumentacija dostavljena, već je izuzimana ranije. Sve osobe koje su uključene su ili već ranije u nekom svojstvu saslušane u istrazi ili će biti u ovom svojstvu koje im bude dato".

USKOK se zasad nije oglasio o cijeloj akciji, niti o detaljima ispitivanja.

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