Kako je zlatar Dodić pao zbog otpada: Sve je znao, čak im je dao i zemljište

U akciji USKOK-a zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici, uhićeni su zlatar Paško Dodić i Željko Teufel , član uprave CEZAR-a iz CIOS grupe. Uz njih, u lisicama su završili direktorica Gradskog komunalnog društva Senj, Snježana Tomljanović , tehnički direktor te firme Toni Žunić i nadzorni inženjer za Benkovac, Dorian Šipoš .

Kako doznaje RTL Danas , Dodić je na ispitivanju u USKOK-u negirao krivnju. Na teret mu se, neslužbeno, stavlja da je za odlaganje otpada dao nekretninu, odnosno kamenolom u Benkovcu koji je u njegovu vlasništvu, znao da se tu nezakonito odlaže otpad, da je čak i dogovarao takve poslove. Njegova odvjetnica nije htjela davati izjave.

Teufel je, pak, surađivao s istražiteljima, ali je, kao i Dodić, negirao krivnju. "Mogu reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja", rekao je Teufelov odvjetnik Nikola Mandić te dodao:

"Tu je sva dokumentacija dostavljena, već je izuzimana ranije. Sve osobe koje su uključene su ili već ranije u nekom svojstvu saslušane u istrazi ili će biti u ovom svojstvu koje im bude dato".

USKOK se zasad nije oglasio o cijeloj akciji, niti o detaljima ispitivanja.