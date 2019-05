Kakav je to međunarodni program za odlikaše pomoću kojeg je predsjedničina kći upala na prestižni fakultet

Hrvatski srednjoškolci, osim domaćih, nerijetko biraju strana sveučilišta, a tako je učinila i kći predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Katarina, koja će od jeseni studirati na američkom Sveučilištu Harvard. Da bi se uspjela upisati na to prestižno sveučilište, položila je međunarodni IB program, stoga smo provjerili o kakvom je programu riječ

Međunarodni program (The International Baccalaureate; IB) neprofitna je obrazovna zaklada koja nudi četiri programa za učenike između tri i 19 godina, a to su Program osnovnih godina (The IB Primary Years Programme) za one između tri i 12 godina, Program srednjih godina (The IB Middle Years Programme) za učenike između 11 i 16 godina, Diplomski program (The IB Diploma Programme) i Certifikat za karijeru (The IB Career-related Certificate) za učenike između 16 i 19 godina.

Neprofitna zaklada osnovana je u Ženevi 1968. godine, a danas joj je sjedište u Haagu. Uključuje 3671 školu u 146 država s više od 1.134.000 učenika između tri i 19 godina, kako stoji na stranicama XV. gimnazije koja od 1991. godine nudi Diplomski program i od 1995. godine Program srednjih godina.