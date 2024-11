Jurišni helikopteri kreću u lov na dronove. Evo što mogu njihovi rotirajući topovi

Jurišni helikopteri, naoružani rotirajućim topovima dizajniranim za napad na kopnene ciljeve poput oklopnih vozila, sada se koriste za presretanje bespilotnih letjelica. Čak i pomoćni helikopteri osposobljeni su za borbu protiv dronova, iako stručnjaci za ratovanje ističu da je ovo rješenje privremeno, piše Business Insider.

'Korištenje jurišnih helikoptera za suzbijanje bespilotnih letjelica privremena je strategija za borbu protiv lebdećeg streljiva, poput kamikaza dronova. No takvo rješenje zastarjet će kad dronovi počnu djelovati u rojevima i uz veću autonomiju — što su sposobnosti koje već razvijaju Iranci i Rusi', izjavio je Nicholas Heras, stručnjak za sigurnost iz think tanka New Lines Institute u Washingtonu.

Borba protiv dronova u dva rata

U oba rata — ukrajinskom i izraelskom — helikopteri se koriste u borbi protiv dronova. Na sjevernom nebu Izraela jurišni helikopter AH-64 Apache nedavno je oborio dron Hezbolaha koristeći top, jer protuzračna obrana zemlje teško presreće sve bespilotne letjelice, a 13. listopada drugi dron Hezbolaha napao je vojnu bazu u središnjem dijelu zemlje, pri čemu su poginula četiri vojnika.