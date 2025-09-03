Jedan se jako važan gost ipak nije pojavio kod Xija: Dao mu je prst, ali ne i ruku

Dok je kineski predsjednik Xi Jinping u Pekingu pokazivao svu svoju vojnu raskoš, na popisu njegovih gostiju izostao je jedan vrlo važan gost - indijski premijer Narendra Modi. Ovo je posebno zanimljivo s obzirom na nedavne izjave obojice lidera o jačanju prijateljskih odnosa i poboljšanju bilateralne suradnje

Indijski premijer Narendra Modi nije bio prisutan na grandioznoj vojnoj paradi kineskog predsjednika Xi Jinpinga, iako su još prije samo dva dana dijelili pozornicu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom gradu Tianjinu. Srdačan sastanak brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a neki su to protumačili kao početak novog svjetskog poretka, bez SAD-a na čelu. S obzirom na to, bilo je očekivano da će Modi ponovno stati uz bok Xiju i Putinu u Pekingu. No stvarnost odnosa između Indije i Kine puno je složenija.

Modijeva odluka da ne prisustvuje velikoj paradi nije slučajna, već pomno osmišljena diplomatska poruka. Njegova prisutnost tumačila bi se kao prešutni znak odobravanja kineske Narodnooslobodilačke vojske, one koja je od smrtonosnog sukoba 2020. godine u Himalaji u napetom odnosu s indijskim trupama.

Trgovinski i sigurnosni izazovi između dviju azijskih sila Trgovinski ratovi i sankcije igraju važnu ulogu u ovoj dinamici. Trumpove carine od 50 posto na indijski izvoz, uključujući 25-postotnu kaznu zbog Delhijeve odluke da ne prekine kupovinu ruske nafte, potaknule su i ubrzale mirovne pregovore između Pekinga i Delhija. Ipak, brojna su otvorena pitanja i dalje neriješena. Obje zemlje još uvijek drže visoke carine u mnogim sektorima, a Indija je oprezna zbog velikog trgovinskog deficita od 99 milijardi dolara s Kinom.

