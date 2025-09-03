Jedan se jako važan gost ipak nije pojavio kod Xija: Dao mu je prst, ali ne i ruku

Dok je kineski predsjednik Xi Jinping u Pekingu pokazivao svu svoju vojnu raskoš, na popisu njegovih gostiju izostao je jedan vrlo važan gost - indijski premijer Narendra Modi. Ovo je posebno zanimljivo s obzirom na nedavne izjave obojice lidera o jačanju prijateljskih odnosa i poboljšanju bilateralne suradnje
Indijski premijer Narendra Modi nije bio prisutan na grandioznoj vojnoj paradi kineskog predsjednika Xi Jinpinga, iako su još prije samo dva dana dijelili pozornicu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom gradu Tianjinu. Srdačan sastanak brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a neki su to protumačili kao početak novog svjetskog poretka, bez SAD-a na čelu.
S obzirom na to, bilo je očekivano da će Modi ponovno stati uz bok Xiju i Putinu u Pekingu. No stvarnost odnosa između Indije i Kine puno je složenija.
Modijeva odluka da ne prisustvuje velikoj paradi nije slučajna, već pomno osmišljena diplomatska poruka. Njegova prisutnost tumačila bi se kao prešutni znak odobravanja kineske Narodnooslobodilačke vojske, one koja je od smrtonosnog sukoba 2020. godine u Himalaji u napetom odnosu s indijskim trupama.
Trgovinski i sigurnosni izazovi između dviju azijskih sila
Trgovinski ratovi i sankcije igraju važnu ulogu u ovoj dinamici. Trumpove carine od 50 posto na indijski izvoz, uključujući 25-postotnu kaznu zbog Delhijeve odluke da ne prekine kupovinu ruske nafte, potaknule su i ubrzale mirovne pregovore između Pekinga i Delhija. Ipak, brojna su otvorena pitanja i dalje neriješena.
Obje zemlje još uvijek drže visoke carine u mnogim sektorima, a Indija je oprezna zbog velikog trgovinskog deficita od 99 milijardi dolara s Kinom.
Još važnije, javno mnijenje u Indiji znatno je nabrušeno nakon smrtonosnih sukoba u dolini Galwan 2020. godine. Premalo je vremena prošlo da bi Indijci počeli cijeniti vojnu moć susjeda, a vrijedi i obrnuto.
Novi izazovi i ožiljci od prošlih sukoba
Indija također liječi svježe rane: Delhi je izrazio zabrinutost jer je naoružanje korišteno u ovogodišnjim sukobima s Pakistanom u velikoj mjeri stiglo iz Pekinga.
Nakon neočekivanog hladnog pristupa 'pouzdanog prijatelja' Donalda Trumpa, u indijskim medijima raste spremnost na zbližavanje s Kinom. Ipak, prisustvovanje vojnim paradama u toj zemlji u ovom bi trenutku za Modija bio autogol.
Modi i vojna parada: Poruka s političkom težinom
Stav premijera Modija ojačan je u svjetlu nedavne uloge Pekinga u kratkom, ali krvavom sukobu Indije i Pakistana ove godine. Prema podacima Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Kina je u posljednjih pet godina isporučila 81 posto uvozne vojne opreme Pakistanu, a on je dio nje koristio tijekom četverodnevnih oružanih sukoba s Indijom.
Odbijanjem sudjelovanja na paradi Modi šalje jasnu poruku: povratak na normalne odnose nije moguć dok Kina vodi graničnu agresiju prema Indiji i strateški podržava njenog glavnog suparnika – Pakistan, zemlju koju Peking već dugo naziva 'čeličnim bratom'.
Osim toga, Modi bi svojom nazočnošću na proslavi 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, povodom službene japanske kapitulacije, riskirao negativan odjek u Tokiju, jednom od ključnih ekonomskih i strateških partnera svoje zemlje.
Modijev izostanak tako jasno razdvaja dvije stvari: iako Indija može i treba održavati dijalog i suradnju s Kinom kroz multilateralne forume, simboličnu diplomaciju neće odvajati od stvarnosti svojih nacionalnih sigurnosnih interesa.