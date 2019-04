Jeckov protiv zatvaranja škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Saborska zastupnica Dragana Jeckov (SDSS) oštro je u četvrtak kritizirala novu Mrežu osnovnih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predstavljenu prije nekoliko dana, po kojoj bi se od 21 škole čiji je osnivač županija zatvorilo njih 16, te 37 područnih škola

To je na predstavljanju izazvalo šok i nevjericu načelnika i gradonačelnika, 'ne, ne i ne' bio je njihov odgovor neovisno o stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti, ustvrdila je zastupnica.

Upozorila je kako gašenje škole znači vrlo brzu smrt za selo, jer škole su centar društvenog, kulturnog i sportskog života, a njihovo gašenje samo će ubrzati višegodišnje iseljavanje.

'Nema ni riječi o školama koje pohađaju pripadnici manjina, o njihovim specifičnostima, o zahtjevima za prijenos osnivačkih prava', naglasila je Jeckov navodeći da 1567 učenika pohađaju nastavu po modelu A.

'Bezbroj puta smo vidjeli kako država ima novca za sve i svašta, a kad su u pitanju djeca novca nema, jer se mora gledati ekonomski aspekt', ustvrdila je Jeckov zapitavši se kako je moguće da škole i budućnost naše djece mogu biti nerentabilne s ekonomskog aspekta.

Zekanović: Vlada i HDZ ne usude se na dnevni red staviti prijedlog zakona o zaštiti života

Hrvoje Zekanović (Hrast) prozvao je Vladu, ali i kolege iz HDZ-a, da se ne usude na dnevni red staviti prijedlog zakona o zaštiti života, koji je uputio u proceduru.

Niti jedan HDZ-ovac nije u sabornici, niti jedan nije htio potpisati prijedog zakona o zaštiti života, prozvao ih je i najavio da od njega neće odustati.

'Prije ili kasnije u Saboru će sjediti dovoljno domoljuba, čovjekoljuba i bogoljuba koji će izglasovati taj ili slične zakone, koji štite život od njegova početka, a to je začeće', poručio je Zekanović.

Vladu je prozvao i da negira rok u kojem je po nalogu Ustavnog suda trebao donijeti novi zakon o zaštiti života, te ustvrdio da se tako postupa jer to nije pragmatično premijeru Anereju Plenkoviću.

'On želi biti demokršćanin, želi uzimati kršćanske glasove, ali ne želi donositi kršćanske zakone', ustvrdio je zastupnik.

Stazić: Do kada će Vlada tolerirati ustaški pozdrav

SDP-ov Nenad Stazić zapitao je do kada Vlada misli tolerirati ustaški pozdrav 'Za dom spremni', osvrnuvši se na obilježavanje obljetnice 9. bojne HOS-a 'Vitez Rafael Boban' u Splitu.

Stazić je istaknuo da je 9. bojna HOS-a osnovana 2. studenog 1991. godine, ali oni proslavu ne održavaju na taj dan nego 10. travnja, na dan kada je proglašena NDH.

Na proslavi je, kaže Stazić, govorio 'hitleroliki Marko Skejo, za kojega Novosti pišu da je tri puta osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog izvlačenja novca, protupravne naplate i utaje poreza, toliko on voli svoju Hrvatsku'.

"Tri puta je tamo Skejo pozdravio ustaškim pozdravom 'Za dom spremni', rekavši da taj pozdrav smeta neprijateljima i mrziteljima hrvatske slobode i nezavisnosti", rekao je Stazić dodavši kako nitko nije pokušao spriječiti skup bojne 'koja nosi ime po čuvenom ustaškom zločincu i zloglasnom koljaču Bobanu osim časnog čovjeka Zorana Ercega'.

Podsjetio je kako je HOS kasnije pripojen HV-u, ali se do danas nije odrekao svojih ustaških obilježja, pa pita Vladu do kada to misli tolerirati.

'Imamo Ustav i zakonsku osnovu da se ova ustašija prekine, a Hrvatska jedina slavi gubitnike 2. svjetskog rata koji su osramotili hrvatski narod za sva vremena', zaključio je Stazić.