Javila se još jedna svjedokinja napada na Filipinca: 'Pijana me napala, udarila je i mene'

"Bili smo u jednom noćnom klubu u centru i izašla sam s frendicom oko 3.15 ujutro van. Sjele smo na pod do dućana i odjednom je pored nas sjeo stranac. Zatim je stigla ekipa od osmero ljudi i krenula ga napadati. Osjetila sam tenzije, pa sam snimala. Djevojka se derala na njega, a prijatelji su je pokušavali zapričati. Da zaboravi na njega. Udarila ga je, a on je tada zavrištao. Njeni prijatelji su je pokušali odmaknuti od njega. Udarila ga je torbicom. Pa se odmaknula. Pitali smo ga je li okej. Bio je u šoku. Pitala sam ga je li dirao tu curu. Rekao je da je gej i da nije", ispričala je svjedokinja.

Napad nije stao

No, tu napad nije stao. Naime, napadačica se u jednom trenutku vratila te ponovno krenula udarati Filipinca.

"Pričala sam s njim kad sam vidjela da dolazi ponovo ta ista djevojka. Trčala je prema njemu, bacila torbicu na pod. Opet ga je počela tući, a ja sam bila između njih. Udarala ga je preko mene. Udarila je i mene par puta. Odlučila sam se odmaknuti", rekla je svjedokinja dodajući da je policijski automobil bio u blizini, ali da nije vidjela policajce.

Rastrojena žena se zatim okomila i na svjedokinju. "Došla je do mene. Netko joj je rekao da sam snimala sve. Pijana me napala i htjela mi je uzeti mobitel. Obrisala je videe, ali sam ih ja uspjela vratiti nazad. Pričala je da je taj stranac izgubio mobitel i osobu njenoj prijateljici. Nikome nije jasno kako je to bilo kod njega kad se ne znaju. U niti jednom trenu nije rekla da je ukrao", ispričala je svjedokinja napada koji će imati i kazneni epilog.

