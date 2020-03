Janša o koronavirusu: Trebamo učiti na greškama Italije

Mandatar za sastav nove slovenske vlade Janez Janša kazao je da bi se Slovenija trebala naučiti nešto od pogrešaka koje je u krizi oko koronavirusa napravila Italija

On je u razgovoru za nacionalnu televiziju također rekao da da je u ponedjeljak sudjelovao na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali da je takav sastanak zbog širenja koronavirusa predlagao prije tri tjedna pa ga vlada u odlasku nije prihvatila. Sada su neki njegovi prijedlozi u vezi s koronavirusom na sjednici Vijeća bili prihvaćeni, a neki ne, dodao je.



"Da je taj sastanak održan prije tri tjedna mnoge stvari bi danas izgledale drukčije, no nema smisla raspravljati za ono unatrag, jer bi to samo snižavalo potrebnu energiju koju trebamo za to da učinimo što je u ovoj situaciji još moguće, a možemo učiniti još mnogo toga", ociijenio je mandatar i budući predsjednik nove slovenske vlade.

Prema sinoć objavljenim službenim podacima vlade u Sloveniji je 34 potvrđena pozitivna slučaja zaraze koronavirusom. Oni se nalaze na izolaciji u tri grada: Novom Mestu, Ljubljani i Mariboru.