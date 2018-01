Janša pozvao Cerara na 'time out' u graničnom sporu s Hrvatskom

Nadati se da će Europska komisija izvršiti pritisak na Hrvatsku da provede arbitražnu presudu o granici je pogrešno, rekao je u utorak slovenski oporbeni čelnik i bivši premijer Janez Janša, govoreći o diplomatskoj ofenzivi Ljubljane koja se zadnjih dana intenzivira

Stavljati sve karte na ulogu Europske komisije nije pravi put, štoviše to dugoročno može dovesti do još jedne medijacije, što smo već imali, a to bi išlo u prilog Hrvatskoj, kazao je Janša na konferenciji za novinare u Ljubljani, podsjetivši na Junckerovu izjavu pred susret sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom u ponedjeljak u Bruxellesu da čelnike zemalja članica spor Slovenije i Hrvatske baš mnogo ne zanima niti su s njim upoznati.

Janša je kazao da su u inozemstvu dobro primijetili različitosti koje u poristupu s Hrvatskom imaju premijer Cerar i ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, da oni u svojim izjavama nisu usklađeni i da bi zato Slovenija trebala uzeti "time out", kako bi se razmislilo kako dalje u sporu s Hrvatskom doći do napretka.