Jankovics: Informacije se dijele privilegiranim novinarima; Benčić i Grmoja: To je skandalozna izjava

Na pitanje hoće li biti kandidat za premijera, Nikola Grmoja (Most) rekao je da je bolje čekati početak kampanje, nego mjesecima prije ući u utrku. Idući tjedan objavit će ime kandidata.

- Izrazito me začudilo kad je premijer rekao da je tek sada definirao koordinatoricu izbornog programa, a to je Nina Obuljen Koržinek . Nevjerojatno da bi se izborni program za ovako važnu izbornu godinu išao raditi dva mjeseca prije rokovoa. Unutar stranke imamo participativni proces izrade programa. Uključene su naše tematske skupine i vanjski stručnjaci.

- Nemamo donatore novac za silnu kampanju, čekali smo njih da povuku potez, a za to smo bili već dugo spremni.

Upitana misli li da se s SDP-om "tuku za isto biračko tijelo" - odgovorila je kako na ta dva bloka gleda kao na "komplementarne cjeline".

- Mi gledamo na ove izbore i na ova dva bloka koja izlaze na ljevici, nas i tzv. veliku koaliciju kao komplementarne cjeline koje pokrivaju biračko tijelo od centra do ljevice, rekla je.

Mažar: Iskorak vezan uz slobodu medija

Mažar je rekao da kritike "lex AP-a" u izvješću Vijeća Europe o slobodi medija nema veze s izmjenama Kaznenog zakona, nego su se referirali na radni prijedlog nacrta Zakona o medijima.

- On nikada nije došao niti u fazu javne rasprave, a kamoli u fazu rasprave u Hrvatskom saboru ili u prvo i drugo čitanje. U konačnici je i portal Faktograf koji vodi računa onome što političari govore i onda na temelju činjenica utvrđuje što je istina ili što ne, napisao da je ministar Malenica koji je rekao da to priopćenje vijeća Europe nema veze s izmjenama kaznenoga zakona i ovoga dijela vezano za curenje bio točna informacija, odnosno da je oporba lagala. Ali to je nešto što od početka ovih izmjena imamo gdje je dio oporbe htio uvući politikanstvo kako bi se maknulo sa ključnog - ustavne zaštite.

Ustvrdio je da je napravljen dodatni iskorak vezano i za slobodu medija, vezano za sve ono što novinari imaju, da su zaštićeni u svome radu.

Naglasio je da neće biti nikakvog oduzimanja mobitela, laptopa...

- Vidjeli smo i danas u raspravi da praktički oporbe nije bilo. U jednom dijelu nikoga od oporbe nije bilo u sabornici, čak i preko njih deset izgubilo riječ. Time su pokazali da jednostavno svi njihovi argumenti su pali u vodu. I sloboda medija, zaštita novinara i zaštita javnoga interesa, rekao je.