Jandroković se druži s građanima i poručuje: Izbori će se sasvim sigurno održati; Anušić pak kaže: Postoji mogućnost da izbori budu odgođeni

Na pitanje o širenju Covida-19 na teniskom turniru u Zadru predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže da se "dogodilo nešto nepredviđeno", a u vezi mogućih propusta rekao je da je "lako biti general poslije bitke"

'Postoji čak mogućnost da parlamentarni izbori budu odgođeni. Mislim da je i to opcija. U svakom slučaju, o tome bi se trebao prethodno postići konsenzus u Hrvatskoj, nitko to ne bi na silu otkazao izbore', rekao je Anušić.

Novinare je zanimalo nisu li ugroženi i ovi izbori sada.

„Ne vjerujem da su ugroženi izbori. Sasvim sigurno će se održati. Ne očekujem da će doći do razbuktavanja zaraze. Očekujem od svih da se odgovorno ponašaju“, govorio je Jandroković, no novinari su na to primijetili da on, okružen svojim stranačkim kolegama s terena, nisu na propisanom razmaku.

„Vidim, i kod vas je slično“, uzvratio je Jandroković novinarima s istom primjedbom na razmak.

„Moramo voditi računa da se držimo propisanih mjera. Ponekad se u kretanju ljudi približe na manje od 1,5 metara. Ali ključno je slušati ono što se govori, izbjegavati izravne kontakte, dodire“, kazao je.

Je li bilo propusta, zanimalo je novinare povodom širenja oko tenisača Grigora Dimitrova na turniru u Zadru.

„Očito se dogodilo nešto potpuno nepredviđeno. Teško mi je sada procjenjivati je li tu bilo pogreške u smislu organizacije. Kada se nešto dogodi, lako je biti general poslije bitke“, kazao je Jandroković i potvrdio da će društvo „apsolutno“ morati „podnijeti određenu raziku rizika kako bi se očuvalo gospodarstvo“. Onakvog zatvaranja kakvo je uvedeno na početku epidemije u Hrvatskoj, neće biti:

„U prvoj fazi nismo znali kakav je virus. Danas vidimo da je smrtnost manja, moguće je živjeti, raditi, zaraditi plaće i mirovine... Prema najavama, kada bi i došlo do drugog vala, ne bi bilo one razine zatvaranja kako je bilo.“