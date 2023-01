Jandroković: Oporbena taktika raspada se kao mjehur od sapunice

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da je saborska rasprava o Zakonu o pomorskom dobru pokazala kako nema govora da će netko hrvatskim građanima uzeti more, zatvoriti plaže, a drži da oporba ponavlja gubitničku strategiju prikazujući stvari crno-bijelima.

Jandroković je u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija ocijenio kako oporba danas ponavlja gubitničku strategiju te to sve čini bez da se pripremila, prikazujući stvari crno-bijelima, no u saborskoj raspravi brzo se, ocijenio je, vidjelo kako to nema veze s onime što je Vlada pripremila te se cijela taktika oporbena raspala kao mjehur od sapunice.

"Sada rasprava odlazi u mirne vode i ono što je ključna poruka našim građanima - nema nikakvog zatvaranja plaža. Ovaj zakon manje je strog prema onima koji nisu hotelski gosti, dakle moći će dolaziti na hotelske plaže i svaki građanin na svakome mjestu moći će se kupati i koristiti plažu", rekao je Jandroković govoreći o današnjoj saborskoj raspravi.

Dodao je i kako je Vlada spremna prihvatiti određene primjedbe nakon što se prikupe.

Jandroković je naveo kako je zakonom potrebno urediti pitanje pomorskog dobra i korištenja plaža, no nema govora o tome da će netko hrvatskim građanima oduzeti more.