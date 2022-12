Jandroković očekuje dogovor Vlade i roditelja djece s invaliditetom: To su ljudi kojima treba pružiti svu pomoć

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak kako očekuje dogovor između Vlade i roditelja djece s invaliditetom, koji danas prosvjeduju na Markovu trgu nezadovoljni prijedlogom zakona smatrajući da gube određena prava, uključujući osobnog asistenta

"Čuo sam najavu iz Vlade da će primiti prosvjednike . Očekujem da će kroz javnu raspravu doći do točke dogovora, da će i roditelji biti zadovoljni i da će Vlada sa svoje strane učiniti sve kako bi im olakšala život koji zaista nije lagan", izjavio je Jandroković novinarima u Saboru. U organizaciji Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom SJENA - Zagreb, u podne je na Markovu trgu počeo prosvjed stotinjak osobe s invaliditetom i članova obitelji djece s teškoćama u razvoju.

Jandroković je podsjetio kako je taj zakon još u javnoj raspravi te istaknuo da je pratio sve s tim u vezi "jer su to ljudi kojima treba pružiti svu pomoć i iskazati razumijevanje i od strane države napraviti sve što je moguće kako bi se olakšao život njima i njihovoj djeci". Šef saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić u izjavi novinarima u Saboru o prosvjedu udruge "Sjena" pozvao je sve da iznesu svoje primjedbe na zakon o osobnoj asistenciji koji je u javnoj raspravi te rekao kako će sve one biti uzete u obzir u raspravi kada prijedlog zakona dođe u saborsku proceduru.

Prosvjednici, uz ostalo, traže od Vlade žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Sporno im je što prijedlogom Zakona o osobnoj asistenciji, koji je u e-savjetovanju, roditelji-njegovatelji gube pravo na osobnog asistenta. To pravo imali bi samo samci, a osobe s invaliditetom i njihove obitelji više neće moći sami birati asistenta, nego će im on biti dodijeljen.

"U ovom trenutku je zakon o osobnoj asistenciji u javnom savjetovanju i vrlo će brzo doći u Sabor u prvom čitanju. Sve primjedbe i prijedloge koje ćemo čuti ozbiljno ćemo razmotriti i nastojat ćemo sve opravdane prijedloge i sugestije prihvatiti", rekao je Bačić te pozvao sve zainteresirane da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. U proteklih gotovo 6 i pol godina Vlada je pokazala empatiju prema svim osobama s poteškoćama i svim socijalno ugroženima do te mjere da su sve potpore koje smo utvrđivali na razini Vlade i Sabora značajno podignute, istaknuo je. Dodao je i kako zna da će se zakonom značajno povećati cijena satnice za pojedinog asistenta i da će ih biti puno više, a na primjedbu novinara kako udruga "Sjena" upozorava na to da roditelji njegovatelji neće imati pravo na pomoć asistenta rekao je kako će i to biti dio rasprave i uvažavat će se tijekom izrade samog zakona.