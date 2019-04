'Jadrolinija planira ići u nabavu brodova jer je flota već polako zastarjela'

Glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković susreo se u utorak u Rijeci s članovima primorsko-goranske županijske organizacije HDZ-a u sklopu priprema za europske izbore, a kako je rekao, posebna pozornost u kampanji posvetit će se 'mladima, novim tehnologijama i Europi nove generacije'. Tamo je bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kojega su novinari pitali o Jadroliniji

"Do kraja ovog tjedna održat će se sastanci svih stranačkih tijela, Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora, koja su zadužena za određivanje programa, strategije i liste", rekao je Jandroković.

Na novinarsko pitanje kad će se objaviti HDZ-ova izborna lista, rekao je da će to sigurno biti do roka 9. travnja.

Kako je dodao na listi će biti vrlo kvalitetne kandidatkinje i kandidati, voditi će se računa o njihovom poznavanju EU, "a oni će itekako morati voditi računa o tome kako Hrvatska može štititi svoje interese unutar EU, a na listi će biti ravnomjerno zastupljeni svi dijelovi Hrvatske."

Svi na listi bit će članovi HDZ-a, rekao je Jandroković odgovarajući na novinarsko pitanje.

Upitan na kojim će temama biti naglasak kampanje, Jandroković je rekao da će kampanju voditi pozitivno, da će naglasiti koje su prednosti članstva Hrvatske u EU a to su izdašna financijska sredstva, zaštita nacionalnih interesa i sigurnost Hrvatske. Posebna pozornost će se posvetiti mladima, novim tehnologijama i Europi nove generacije, rekao je.

Butković: Jadrolinija nije od EK tražila izuzeće od javne nabave, to mora tražiti Ministarstvo gospodarstva

Ministra mora, prometa i infrastrukture i predsjednika Županijske organizacije PGŽ HDZ-a Olega Butkovića novinari su pitali je li Jadrolinija išla sa zahtjevom Europskoj komisiji da se izravnom pogodbom ureduje nabava novih brodova od hrvatskih brodogradilišta, a on je odgovorio 'Što se tiče izuzeća od javne nabave Jadrolinija to nije zahtijevala, to mora zatražiti Ministarstvo gospodarstva'.

"U Jadroliniji postoji potreba nabave novih brodova jer je flota već polako zastarjela. S obzirom na financijske mogućnosti i stabilnost tvrtka planira ići u nabavu brodova i to je nužno“, rekao je Butković. Također je rekao kako će se sljedećih dana vidjeti s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom i stručnim ljudima u njegovu ministarstvu 'kako će se to razvijati'.