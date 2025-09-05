Srbiju zatresla dva potresa: 'Trajalo je nekoliko sekundi...'

Potres jačine 4,4 stupnjeva po Richteru pogodio je Srbiju u 14 sati i 43 minute. Prema aplikaciji Euromediteranskog seizmološkog centra, potres je zabilježen devet kilometara od Sokolovice i 65 kilometra od Kosovske Mitrovice, na dubini od tri kilometra. Na aplikaciji za prijavu potresa mnogi su odmah opisali da se potres osjetio diljem Srbije, u Novom Pazaru, Čačku, Ivanjici, Sjenici... te da je trajao nekoliko sekundi .

'Dobro se zaljuljao u Novom Pazaru', napisao je jedan korisnik. 'Epicentar je bio na par kilometra od mene. Ja sam na Goliji, zaseok Dajići', 'Osjetila sam ljuljanje u stolcu', 'Neugodno', 'Osjetio sam potres, veoma kratko, oko desetak sekundi. Čačak', 'Četvrti kat, krevet se ljuljao i lusteri', 'Blago pomjeravanje kreveta', neki su od komentara korisnika.

Kako javlja Blic, u 15 sati i 5 minuta zabilježen je i drugi, slabiji potres, na dubini od jednog kilometra, magnitude 2 po Richteru.