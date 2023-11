Koren pokazao snimke Hamasova iživljavanja pa ustvrdio: Ni Oluja nije bila nježna

Naglasio je da Hamas ne krije da Izrael kao država treba biti zbrisan pa je upozorio one koji na prosvjedima na zapadu uzvikuju „from the river to the sea, Palestine will be free” ("od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna"), zapravo također pozivaju na genocid jer to implicira nestanak židovske države, smještene između Mediterana i rijeke Jordana.

Lako je na zapadu biti pravednik

Koren ističe i kako zapadnjaci danas lako zauzimaju „pravednički” stav o sukobu jer im nitko ne prijeti. A Izraelu je to pitanje opstanka, naglasio je.

Kazao je kako „ne iznenađuje” da su Europljani postali pacifisti nakon dva užasna svjetska rata, ali Izrael nije u Europskoj uniji nego na Bliskom istoku. A ondje su pravila drugačija, kaže.

„Mi nismo kršćani, mi nećemo okrenuti drugi obraz”, kazao je veleposlanik.

„Ratovi nisu nježni, nisu to bile ni Oluja niti Domovinski rat”, dodao je Koren, naglašavajući da Izrael nema drugog izbora osim potpunog uništenja Hamasa.

Nastavljajući usporedbu s ratovima u bivšoj Jugoslaviji, Koren je rekao da su Srbi imali sreće što ih je Srbija htjela primiti, jer arapske države to ne žele s Palestincima koje smatraju „izazivačima problema”.

Danas i neke arapske države, poput Jordana i Saudijske Arabije, žele da Izrael uništi Hamas, tvrdi izraelski veleposlanik.

Invazija odgođena kako bi se smanjile žrtve

Naglasio je da Izrael ne želi upravljati Gazom, ali da ne želi ni da njome upravlja Hamas. Ta militantna skupina odabrala je trenutak za napad i zbog inicijative za normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, što bi ugrozilo Iran, tvrdi veleposlanik.

Rijad i dalje želi poboljšanje odnosa s Izraelom, rekao je.

Braneći izraelsku ratnu taktiku u Pojasu Gaze, Koren je rekao da imaju pravo napadati civilnu infrastrukturu ako se koristi u vojne svrhe, što je i u skladu s međunarodnim pravom.

Istaknuo je da se Hamas namjerno krije iza civila, pa ponovio kako su militanti spremni žrtvovati palestinske živote.