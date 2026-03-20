esmail ahmadi

Izrael tvrdi: Likvidirali smo još jednog čelnika Basidža

I.V.

20.03.2026 u 15:17

Teheran u plamenu nakon izraelskog napada - Ilustracija
Teheran u plamenu nakon izraelskog napada - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Izraelska vojska objavila je da je u napadu na Teheran početkom tjedna ubila visokog obavještajnog dužnosnika iranskih snaga Basidž

U priopćenju je navedeno da je riječ o Esmailu Ahmadiju, koji je opisan kao šef obavještajnog odjela te paravojne formacije. Izraelska vojska tvrdi da je Ahmadi imao ‘ključnu ulogu’ u planiranju i provedbi operacija, te ga optužuje za sudjelovanje u gušenju protuvladinih prosvjeda u Iranu, javlja Al Jazeera.

Prema istom izvoru, Ahmadi je ubijen u istom napadu u kojem je pogođen zapovjedni centar Basidža u središtu Teherana, pri čemu su, kako navode, stradali i zapovjednik jedinice Gholamreza Soleimani te još nekoliko visokih dužnosnika.

Ove tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, a iz iranskih vlasti još nema službene reakcije.

ENERGETSKI PRITISCI

U TIJEKU KLJUČNA OPERACIJA

U TIJEKU KLJUČNA OPERACIJA

NESTALI U MAGLI

NESTALI U MAGLI

