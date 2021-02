Izborom Martine Dalić razočaran i koprivničko-križevački župan Darko Koren: Iznenađen sam, ovo je kolonijalni pristup imenovanju

Nakon što je Nadzorni odbor Podravke na današnjoj sjednici izabrao Martinu Dalić za novu predsjednicu Uprave, odluku Nadzornog odbora komentirao je i koprivničko-križevački župan Darko Koren. I on, poput gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakišića, nije sretan zbog izbora Dalić

'Iznenađen sam takvom odlukom suvlasnika jer do zadnjeg dana to kadrovsko rješenje nije bilo u opticaju. Kao predstavnici lokalne zajednice željeli smo da na čelo Podravke dođe kompetentna osoba koja se dokazala u sektoru prehrambene industrije i poznaje sustav Podravke te koja dolazi iz ovog područja. Država je kao pretežiti vlasnik udjela Podravke predložila gospođu Dalić i to je za nas iznenađenje, a za mene osobno i razočaranje', kazao je koprivničko-križevački župan Darko Koren.