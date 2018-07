Kaotično jutro na cestama: Kilometarske kolone, vozilo u kvaru, prometne nesreće...

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju kako se u subotu očekuje vrhunac gužvi i to od najranijih jutarnjih sati. Domaćim turistima savjetuju da ne kreću na put tijekom vikenda, a ako baš moraju da koriste stare ceste prema moru i prema unutrašnjosti

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će danas, 28. srpnja, do 14:00 sati te u nedjelju, 29. srpnja, od 12:00 do 23:00 sata.

Najveća gustoća prometa očekuje se na: autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče na naplatnim postajama Lučko i Demerje autocesti A6 Rijeka-Zagreb autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka Istarskom ipsilonu (A8) u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija pred čvorom Matulji (B8) i tunelom Učka ?u oba smjera Jadranskoj magistrali (DC8) Krčkom mostu (DC102) graničnim prijelazima s Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom prilaznim cestama trajektnim lukama i pristaništima gradskim prometnicama i obilaznicima (zagrebačkoj i riječkoj) za vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih vršnih sati. U trajektnom i katamaranskom prometu ne očekujemo poteškoće, no moguće su gužve i čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim pristaništima.

Subotnje gužve, u smjeru mora, počinju u ranim jutarnjim satima i traju do kasnih poslijepodnevnih sati (od 4 do 17 sati), a oko podneva počinje jačanje prometa u smjeru unutrašnjosti i Zagreba.

Tijekom nedjelje, 29. srpnja najjači promet se očekuje tijekom poslijepodneva u smjeru unutrašnjosti s čekanjem na izlazu s autoceste A1 u Lučkom, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Maclja i na A3 Bregana-Lipovac na naplati Zagreb-Istok u smjeru Zagreba.

HAK savjetuje da za putovanje prema moru birate petak u prijepodnevnim satima ili subotu u poslijepodnevnim odnosno večernjim satima, dok za povratak s mora birate nedjelju prijepodne. Prije polaska provjerite kakvo je stanje u prometu na HAK-ovoj internetskoj stranici, na HAK smartphone aplikaciji dostupnoj za sve platforme ili u

Informativnom centru HAK-a pozivom na 072 777 777. Više o raznim temama vezanim uz promet, godišnje odmore i putovanja možete čuti na HR2 petkom u 9 sati ujutro u sklopu akcije Sigurno na more uz HAK i HR2.

Kao izbor za putovanje umjesto autocesta mogu se koristiti stari provjereni pravci kroz Liku i Gorski kotar. Najveće i najznačajnije su Lička magistrala (DC1) koja se proteže od graničnog prijelaza Macelj sa Slovenijom kroz Zagreb, Karlovac, Slunj, Plitvička Jezera, Korenicu, Gračac, Knin, Sinj pa sve do Splita i stara cesta koja prolazi kroz Gorski kotar (DC3) i proteže se kroz mjestan Karlovac, Severin na Kupi, Vrbovsko, Skrad, Delnice, Gornje Jelenje sve do Rijeke, no tu su još i mnoge druge.

Savjeti HAK-a

• imati dovoljno tekućine (najbolje vode ili negaziranih sokova);

• odmoriti se i redovito se zaustavljati na za to predviđenim odmorištima;

• pravilno regulirati klima uređaj u vozilu;

• dobro se informirati;

• uživati u odlasku na odmor.

Potrebno je provjeriti sljedeće:

• razinu ulja u motoru, osobito za vozila koja nemaju nadzor razine ulja putem putnog računala.

• razinu rashladne tekućine. Ukoliko je razina niska rashladna tekućina može se dopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine (ne više od 3 dcl).

• razinu tekućine za stakla.

• tlak u gumama prema tablici koja određuje nivo tlaka u gumama prema osovinskom opterećenju za određenu dimenziju kotača. • pogledati imate li rezervni kotač, rezervne žaruljice i osigurače.

• Pogledati imate li sigurnosnu opremu (reflektirajući prsluk za svakog putnika, trokut i prva pomoć.