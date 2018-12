Iz tjedna u tjedan bilježili smo top događaje, no po čemu ćemo pamtiti svijet u 2018. i što očekivati od 2019.?

Hoćemo li se 2018. sjećati kao godine mahanja atomskim oružjem i susreta Kim Jong-una i Donalda Trumpa, Svjetskog nogometnog prvenstva i Davies cupa (Hrvati svakako hoće), godine u kojoj je Apple postao prva američka kompanija s tržišnom kapitalizacijom od tisuću milijardi, MeToo prerastao u globalni pokret, a u vječna lovišta otišao Stephen Hawking? Koliko će nam tehnologija promijeniti život u 2019.? Što je o novoj godini prorokovala baba Vanga? Svijet zbraja prošlu godinu, a naglaske je u svom tjednom pregledu izvukla Davorka Grenac

Doduše, i tih zadnjih dana nađe se budala koje su dronovima izazvale trodnevni kaos u zračnoj luci Gatewick, uzrokujući otkazivanje i preusmjeravanje 1000 letova. U britanskom parlamentu vukli su se repovi oko izjave oporbenjaka Jeremyja Corbina oko toga je li ili nije procijedio kroz zube da je premijerka Theresa May ‘glupa žena’. Prošle je subote cunami, uzrokovan erupcijom vulkana Anak Krakatoa u tjesnacu Sunda Strait između indonezijskih otoka Jave i Sumatre, pokosio više od 400 i ranio više od tisuću osoba, blizu 200 je nestalih.

Trumpov kaos i diverzija kao strategija preživljavanja (riječi komentatora New Yorkera) dokazivala se predsjednikovom svađom sa Kongresom zadnjih sati 2018. zbog njegova inačenja oko gradnje zida na granici s Meksikom. Zbog nepostizanja dogovora 850.000 službenika federalnih agencija prijetila je neisplata plaća sve do nove siječanjske sjednice Kongresa…

‘Mi volimo liste događaja, jer ne želimo umrijeti’, rekao je svojedobno filozof i romanopisac Umberto Ecco . Ali niti jedna era u povijesti nije kapitalizirala na toj činjenici kao naša. Od deset zapovijedi Božjih i sedam smrtnih grijeha lista je oduvijek bilo, no zahvaljujući internetu popisi proživljenoga razmnožili su se poput žohara nakon nuklearne eksplozije. Samo je prošle godine na Googlu zabilježeno milijardu i 70 milijuna popisa najboljih, najgorih ili najneobičnijih događaja i pojava, ove 2018. očekivalo se još više. Valjda se bojimo da smo propustili nešto veliko, da ćemo zaboraviti nešto važno ili jednostavno reći da smo bili tu, barem još jednu godinu.

Svi ćemo 2018. pamtiti kao opomenu klimatologa da nam je preostalo samo 12 godina do katastrofe ako ne zauzdamo emisiju stakleničkih plinova na 1.5 posto u odnosu na predindustrijsko doba. Pamtit ćemo i listu 163 najopasnije zemlje 2018. portala ‘Atlas&Boots’, na kojoj je Sirija prva, Island posljednji, a Hrvatska 137.

Francuzi je možda neće zaboraviti zbog ‘žutih prsluka’, Amerikanci će se, između ostaloga, možda sjećati upornosti The Wahington posta da do prvoga prosinca 2018. pobroji 6.420 obmanjujućih ili lažnih tvrdnji tijekom dosadašnjeg predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, ali i po najgorim požarima u povijesti Kalifornije.

Sjećat ćemo je se kao godine koja je nastavila migrantsku krizu ( kada bi se svih 257 milijuna okupilo u jednoj imaginarnoj državi bila bi po broju stanovnika peta najbrojnija na svijetu). Imat ćemo je na umu kao godinu u kojoj je od Mađarske do Brazila jačala čvrsta desnica.

Dobre strane 2018.

Godina 2018. donijela je i dobrih stvari: više od 10 posto energije dolazilo je iz obnovljivih izvora energije, 87 posto globalnog stanovništva uživalo je u blagodati električne energije. Opismenjeno je 11.5 milijuna ljudi više nego 2016. Smrtnost rođenčadi nastavila je opadati (70 u odnosu na 1000 poroda), smanjila se smrtnost rodilja (400 na 100.000), također se smanjio broj maloljetnih trudnica starih od 15 do 19 godina (90 na 1000 trudnica), smanjio se broj oboljelih od tuberkuloze u svijetu (175 slučajeva na 100.000 osoba). Izjednačen je broj djevojčica i dječaka u osnovnim i srednjim školama, 24 posto žena sjedilo je u parlamentima diljem svijeta, nedovoljno, ali više no ikada do sada…

Budućnost u razvoju tehnologija

No što nam donosi 2019.? Zahvaljujući suradnji Intela, HP-a, Lenova i Della na tržište stiže kompatibilno prijenosno računalo sa 5G standardom. Volvo se potpuno preusmjerava na proizvodnju električnih vozila, a prodaja električnih vozila doseći će 5.900 000 komada. Po minutaži korištenja Internet će nadmašiti TV, globalni internetski promet će narasti na 158, a predviđeni globalni mobilni web promet na 16 eksabajta. Značajna ekonomska recesija koja se očekuje u SAD početkom 2019. širit će se globalno. Predviđa se da će Europska unija dopustiti korištenje samovozećih automobila na cestama EU. Do kraja iduće godine svjetska bi populacija trebala doseći 7,678.174.000 stanovnika…

Što je o 2019. kazala legendarna baba Vanga, proročica koja je svojedobno prorokovala rast ISIL-a, rušenje njujorškog World Trade Centra i Brexit? Baba je u narednoj godini predvidjela niz katastrofa, što nije neočekivano s obzirom na klimatske promjene, pad meteorita na područje Rusije i nekoliko cunamija u Aziji, od Indije i Japana do Indonezije. Predvidjela je zdravstvene probleme Donalda Trumpa i pokušaj Putinova osiguranja da ga se riješe, mada je ruski predsjednik okružen elitnim timom snajperista.

P. S. Ali pustimo babu Vangu da počiva u miru, pa za rastanak sa starom godinom evo jedne poslovice koja nam kaže što mi kao kap u slapu možemo učiniti za bolju 2019.: Budi ponizan, jer nastao si od blata. Budi plemenit jer stvoren si od zvijezda.