Iz Obiteljskog zakona ispada još jedna teza koju su forsirali konzervativci?

Potkraj sjednice Predsjedništva HDZ-a u srijedu, ministrica Nada Murganić predstavila je članovima predsjedništva nacrt Obiteljskog zakona, iz kojega će, po svemu sudeći, ipak ispasti definicija prema kojoj roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima, javlja Večernji list pozivajući se na izvore iz HDZ-a

Međutim, unatoč micanju te odredbe iz nacrta zakona, ona je sastavni dio niza međunarodnih ugovora koje je Hrvatska ratificirala, pa tako i Europske konvencije o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda. To znači da se mora poštovati, bila u Obiteljskom zakonu ili ne.

Podsjetimo, Obiteljski zakon rujna 2017. već je povučen iz javnog savjetovanja, zbog definicije prema kojoj supružnici bez djece nisu bili obitelj. Premijer Andrej Plenković kasnije je u Saboru, kad se raspravljalo o povjerenju ministrici Nadi Murganić, preuzeo odgovornost za pogrešku, no to nije dovelo do smjene ministrice.