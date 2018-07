Iz dana u dan sve toplije, ali kiša nas neće zaboraviti

Nedjelja će biti djelomice sunčana s promjenjivom naoblakom, a slično vrijeme očekuje nas i sutra, prognozira Državni hidrometerološki zavod (DHMZ). Djelomice sunčano i sve toplije, no ne i sasvim stabilno zadržat će se u narednim danima

Na Jadranu i u predjelima uz njega danas će biti povremeno oblačnije uz lokalne pljuskove i grmljavinu . Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, postupno oslabjeti, a u Dalmaciji će zapuhati južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 19 i 24 na kopnu te od 24 do 29 °C na Jadranu.

U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj u ponedjeljak pretežno sunčano. U ostalim predjelima promjenljiva naoblaka, a uz povremeno više oblaka mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova može biti u Dalmaciji i Lici. Ujutro na kopnenim predjelima mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 22 °C. A najviša dnevna od 21 do 26 na kopnu te između 24 i 29 °C na obali i otocima.