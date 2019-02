Ivana Maletić objasnila zašto ide u Luksemburg i što famozni revizorski sud EU-a zapravo radi

Europarlamentarka Ivana Maletić (HDZ) sa zadovoljstvom je prihvatila kandidaturu za hrvatskog člana revizorskog suda Europske unije u mandatnom razdoblju od 2019. do 2025. godine, s prvim radnim danom 15. srpnja. Na novu visoku dužnost u sustavu Europske unije, koja podrazumijeva i njezin oproštaj s Europskim parlamentom, predložila ju je Vlada na jučerašnjoj sjednici, a Maletić za tportal otkriva da je kandidaturu inicirala ona sama

'To je bila moja ideja. Kada se poveo razgovor o isteku mandata gospodinu Matesu (Neven Mates, aktualni hrvatski član Europskog revizorskog suda, op.a.), izrazila sam interes. To je velik korak u mojoj profesionalnoj karijeri i nastavak rada na onome što me izrazito zanima', kaže Ivana Maletić (45), ekonomska stručnjakinja s višegodišnjim iskustvom u području javnih financija, proračuna i europskih fondova.

Imajući u vidu njezinu biografiju i izbornu proceduru, kandidatura će proći glatko. Članove Europskog revizorskog suda sa sjedištem u Luksemburgu predlažu matične države članice te ih, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, imenuje Vijeće. Članovi se imenuju na obnovljivi mandat od šest godina, a svoju dužnost moraju obavljati potpuno neovisno i u općem interesu Europske unije.