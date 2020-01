Ivan Anušić secirao razloge zbog kojih je Grabar Kitarović izgubila izbore

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić (HDZ), koji je u predsjedničkoj kampanji bio šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, gostovao je u četvrtak u emisiji Osječke TV "Karte na stol" koju vodi Goran Flauder. U dugom razgovoru Anušić je u potpunosti ogolio razloge zbog zašto Grabar-Kitarović nije uspjela osvojiti drugi mandat.

Anušić je kazao da je otežavajući faktor bio je taj da dio stranke nije bio zainteresiran da sudjeluje proaktivno i pomogne u kampanji Kolinde Grabar Kitarović i da je to bilo vidljivo na samom početku. 'To sam vidio obilazeći teren po cijeloj Hrvatskoj i bilo je jasno i nedvojbeno da će određeni ljudi, ajmo to tako reći, povući ručnu. Ti su ljudi bili nevidljivi u prvom krugu, njih niste vidjeli', rekao je Anušić na Osječkoj TV dodavši da su neki štetili namjerno, a neki su svojim nečinjenjem radili što su radili.

'Tako je prošao prvi krug. Pomoć, to jest vjetar u leđa, predsjednici svakako nisu bile ni stvari koje su se dogodile, stavimo ih pod navodnike - gafovi, i nekakvi potezi koji su i meni bili teško objašnjivi i nerazumljivi. Tu govorimo o prekidanju debate, o verbalnom napadu na Milanovića', rekao je Anušić.