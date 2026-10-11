Italija tjera stare Vespe s ulica: Pronašli su genijalno rješenje kako ih spasiti

Italija sve češće zabranjuje promet starim skuterima u gradskim središtima jer su prebučni i previše zagauju. Što učiniti kada vaša Vespa postane tek ukras u garaži? Zahvaljujući kompletima za preinaku, ovi omiljeni klasici mogu se pretvoriti u električne skutere
'Con Vespa si può' – 'S Vespom je sve moguće.' Mnogi Talijani još se sjećaju tog legendarnog reklamnog slogana iz 1960-ih, koji je osmislio proizvođač skutera Piaggio. Vespa je tada bila simbol talijanskog načina života. Mladima je omogućavala mobilnost, obećavajući slobodu i fleksibilnost, javlja tagesschau.
Zona ograničenog prometa
Vremena su se promijenila. Vespa više ne može baš sve, barem ne ako je riječ o starijem modelu s dvotaktnim motorom. Talijanski gradovi već godinama postrožuju pravila za zone ograničenog prometa, poznate kao ZTL (Zona a Traffico Limitato).
Propisi se razlikuju od grada do grada, ali trend je jasan: starija vozila sve više gube pravo pristupa gradskim središtima. Pritom nije presudna samo godina proizvodnje, nego prije svega emisijski standard.
Mnogim Talijanima teško je rastati se od stare Vespe, a među njima je i Enrico Boldrini. Za ovog frizera i DJ-a njegova svijetloplava Vespa iz 1973. mnogo je više od običnog prijevoznog sredstva.
'Naslijedio sam je od djeda. Za mene ima veliku sentimentalnu vrijednost.'
I njega su pogodila stroža ekološka ograničenja, zbog kojih skuter više nije bio praktičan za svakodnevnu upotrebu.
'U jednom trenutku Vespa je samo stajala u garaži.'
Boldrini je rješenje pronašao na sajmu motocikala, gdje je upoznao startup Retrokit iz Riminija, koji starim Vespama ugrađuje električno srce i tako im daje drugi život.
Stara Vespa s električnim motorom
Princip je jednostavan. Stari motor uklanja se i zamjenjuje električnim, dok karoserija i ostali originalni dijelovi ostaju sačuvani.Svatko tko ima osnovne tehničke vještine može naručiti komplet za ugradnju električnog motora i sam ga postaviti, kaže osnivač startupa Alex Leardini.
'Možete ga sami sastaviti prema našim uputama, baš poput IKEA-inog namještaja.'
Retrokit nudi i ugradnju u vlastitoj radionici ili kod distributerskih partnera, uključujući one u Njemačkoj.
Startup je u posljednje dvije godine brzo rastao. Danas svoje električne motore prodaje diljem Europe, a trenutačno pregovara i s potencijalnim distributerom u SAD-u.
Leardini kaže da je ideja pretvaranja stare Vespe u skuter bez emisija posebno popularna među mladima.
'Naš koncept temelji se na ponovnoj upotrebi. To je znatno održivije od recikliranja. Osim toga, našim kupcima oživljavamo stare uspomene.'
Od eksperimenta do uspješnog posla
No put do osnivanja tvrtke nije bio jednostavan. Leardini je najprije eksperimentirao na vlastitoj Vespi, a zatim mu se javio prvi zainteresirani kupac.
'Tada još nismo bili tvrtka. Nismo imali ni prototip koji bismo mogli pokazati. Zato sam mu rekao: Ako mi vjerujete, ugradit ću vam električni motor.'
Ubrzo se pojavio novi problem. Ugrađeni motor nije imao potrebna odobrenja, a na tržištu nije postojao nijedan usporediv proizvod. Leardini je zato osobno otišao u Ministarstvo prometa u Rimu i predstavio svoj koncept. I uspio je.
'Naš komplet sada je testiran i odobren. Kupci mogu jednostavno otići u ured za registraciju vozila i dobiti odobrenje za svoju preinačenu Vespu', rekao je ovaj diplomirani inženjer.
Rješenje postoji i za njemačko tržište.
'Naš komplet ima TÜV odobrenje', objašnjava Emilio Frugieri, voditelj poslovnog razvoja u Retrokit-u.