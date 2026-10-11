Italija tjera stare Vespe s ulica: Pronašli su genijalno rješenje kako ih spasiti

Italija sve češće zabranjuje promet starim skuterima u gradskim središtima jer su prebučni i previše zagauju. Što učiniti kada vaša Vespa postane tek ukras u garaži? Zahvaljujući kompletima za preinaku, ovi omiljeni klasici mogu se pretvoriti u električne skutere

'Con Vespa si può' – 'S Vespom je sve moguće.' Mnogi Talijani još se sjećaju tog legendarnog reklamnog slogana iz 1960-ih, koji je osmislio proizvođač skutera Piaggio. Vespa je tada bila simbol talijanskog načina života. Mladima je omogućavala mobilnost, obećavajući slobodu i fleksibilnost, javlja tagesschau. Zona ograničenog prometa Vremena su se promijenila. Vespa više ne može baš sve, barem ne ako je riječ o starijem modelu s dvotaktnim motorom. Talijanski gradovi već godinama postrožuju pravila za zone ograničenog prometa, poznate kao ZTL (Zona a Traffico Limitato). Propisi se razlikuju od grada do grada, ali trend je jasan: starija vozila sve više gube pravo pristupa gradskim središtima. Pritom nije presudna samo godina proizvodnje, nego prije svega emisijski standard.

Mnogim Talijanima teško je rastati se od stare Vespe, a među njima je i Enrico Boldrini. Za ovog frizera i DJ-a njegova svijetloplava Vespa iz 1973. mnogo je više od običnog prijevoznog sredstva. 'Naslijedio sam je od djeda. Za mene ima veliku sentimentalnu vrijednost.' I njega su pogodila stroža ekološka ograničenja, zbog kojih skuter više nije bio praktičan za svakodnevnu upotrebu. 'U jednom trenutku Vespa je samo stajala u garaži.' Boldrini je rješenje pronašao na sajmu motocikala, gdje je upoznao startup Retrokit iz Riminija, koji starim Vespama ugrađuje električno srce i tako im daje drugi život. Stara Vespa s električnim motorom Princip je jednostavan. Stari motor uklanja se i zamjenjuje električnim, dok karoserija i ostali originalni dijelovi ostaju sačuvani.Svatko tko ima osnovne tehničke vještine može naručiti komplet za ugradnju električnog motora i sam ga postaviti, kaže osnivač startupa Alex Leardini. 'Možete ga sami sastaviti prema našim uputama, baš poput IKEA-inog namještaja.'