Italija sve bliže postizanju dogovora o formiranju nove vlade

Pokret pet zvijezda (M5S) i oporbena Demokratska stranka (PD) u ponedjeljak su se približile postizanju dogovora o formiranju nove talijanske vlade nakon što je PD nagovijestio da je odustao od veta na mogućnost povratka Giuseppea Contea na mjestu premijera u još jednom mandatu

Conte, koji nije član niti jedne stranke, ali je blizak M5S-u, prošlog je tjedna podnio ostavku nakon raspada 14-mjesečne koalicije M5S-a i desne stranke Liga uslijed povlačenja čelnika te stranke, Mattea Salvinija.

Predsjednik Sergio Mattarella dao je Pokretu pet zvijezda priliku da izbjegnu prijevremene izbore formiranjem nove koalicije s PD-om. Prošlog tjedna im je rekao da donesu odluku do utorka, no u ponedjeljak je kazao da je produžio rok do srijede.

Conte se vratio u Rim sa summita G7 koji se održavao u Biarritzu kako bi održao sastanak s čelnikom M5S-a, Luigijem Di Maiom i predsjednikom PD-a, Nicolom Zingaretttijem.

Njegovo ponovno imenovanje na mjesto premijera, koje traži antiestablišmentski M5S, a kojemu se PD ranije protivio, predstavljana je kao glavna prepreka u postizanju dogovora između dvije tradicionalno suparničke stranke.