Miletić: Bespravna gradnja je pošast, zakone ne poštuju ni stranci! Država se time ne želi baviti, neka ovlaste nas

Istarski župan Boris Miletić, bivši dugogodišnji gradonačelnik Pule, u razgovoru za Glas Istre povodom prvih šest mjeseci njegovog mandata iznio je zanimljiva opažanja i teze, a između ostalog progovorio je o problemu bespravne gradnje.

No ako bi županije preuzele poslove građevinske inspekcije, tko bi odrađivao te poslove? Istra ima deficit kadrova u svakom segmentu biznisa. Realan sektor pokupit će svaki višak ljudi. Tko će na teren, u inspektore, s malom plaćom i velikom odgovornošću?

'Nama je to prioritet i moramo to riješiti. Treba nam fokus. Gradovi i općine u Istarskoj županiji imaju pedesetak komunalnih redara koji su prvi na terenu i prvi uočavaju bespravnu gradnju. U sinergiji s građevinskom inspekcijom pod našom ingerencijom imali bi puno bolje rezultate. Ključ svega je reagirati na bespravnu gradnju na samom početku'.

Postoji li mogućnost da se financijski stimulira građevinske inspektore? Teško da će bilo tko odgovorno i hrabro raditi taj posao za, recimo, šest tisuća kuna.

'Moglo bi se nagraditi one koji rade preko norme. Kad smo preuzeli izdavanje građevinskih dozvola davali smo stimulativne nagrade za ispunjavanje i prebačaj norme, plaćali smo prekovremene sate, stimulirali zaposlenike'.

Koje su kritične točke bespravne gradnje po Istri?

'Obala, svjedočimo devastaciji naše obale! Od Kamenjaka i Medulina preko Rovinja do Umaga! Nijedan prostor nije pošteđen. Recimo, ni Marčana, ni unutrašnjost. Zbog nepostupanja građevinske inspekcije ili njihove malobrojnosti bespravni graditelji rade što god i gdje god hoće. No to što je inspektora malo, loša je izlika. To ne može biti opravdanje. Nadležno ministarstvo je sada fokusirano na obnovu Banije i Zagreba, ali ne mogu zbog toga okretati glavu od ove pošasti koja devastira naš prostor! Imamo još jedan problem: okončane sudske postupke koji određuju da se bespravni objekti moraju ukloniti, ali to se ne događa. Trebalo bi ih srušiti da se takvim primjerom pokaže kako bespravna gradnja ne može i neće proći nekažnjeno'.

Zašto se takvi objekti onda ne ruše?

'Očito resornom ministarstvu to nije prioritet. Na to sam ukazao i ministru i premijeru'.

Cijeli intervju možete pročitati u Glasu Istre.