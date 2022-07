Istarski vatrogasci poslali važno upozorenje: Ne izlazite ako ne morate, zrak je zagađen!

Zbog velikog požara koji bjesni u susjednoj Sloveniji i Italiji umaški i porečki vatrogasci su na svojim mrežnim stranicama pozvali građane, a posebno kronične i plućne bolesnike te starije sugrađane da se strpe i ne izlaze nepotrebno van ako to zaista nije nužno

"S obzirom na to da je od sinoć gotovo čitavo područje Bujštine prekriveno dimom koji je uzrokovao požar u Sloveniji i Italiji, molimo naše sugrađane posebno one koji imaju problema s disanjem, astmatičare, kronične bolesnike i starije sugrađane da se ne izlažu nepotrebno te se pokušaju strpjeti i ne izlaziti ako to zaista nije nužno", poručuju iz javnih vatrogasnih postrojbi Umaga i Poreča.

Naglašavaju kako je zrak prilično zagađen te bi uz ove temperature mogao uzrokovat respiratorne smetnje.