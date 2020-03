Tko i kako uopće može zatvoriti škole u Hrvatskoj? 'Nije isto stanje u Istri, u Slavoniji ili na jugu Dalmacije'

Nekoliko gradonačelnika istarskih gradova i obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin zatražili su u srijedu od premijera Andreja Plenkovića zatvaranje škola i vrtića u Istri zbog prijetnje širenja koronavirusa iz susjedne Italije. Labinski gradonačelnik Valter Glavičić uputio je otvoreno pismo Plenkoviću u kojem ga upozorava da su institucije koje su u nadležnosti grada zatvorene dok odobrenje za zatvaranje škola i vrtića mora dati Vlada.

"Nikome život neće patiti radi nekoliko tjedana, a možemo puno zla spriječiti. Turističku sezonu smo zasigurno izgubili, no ne moramo i zdravlje. Ako budemo zdravi i sigurni, brzo ćemo i turiste vratiti jer ništa nije vrijednije od zdravlja", poručio je Glavičić.

"Mogu ga uputiti i ja, no jučer sam kontaktirao Plenkovića na tu temu. Mislim da bi Vlada trebala uvažiti specifičnost Istarske županije, jer nije isto stanje u Istri, u Slavoniji ili na jugu Dalmacije", kazao je Miletić.

"Odgovor još nismo dobili, no Nacionalni stožer civilne zaštite smatra da u Hrvatskoj još nema potrebe za uvođenjem te mjere. Pozorno pratimo situaciju u Sloveniji, a ako je ta mjera provedena u obližnjoj Izoli, Sv. Luciji i Portorožu, mjestima koja su udaljena svega 12 do 15 kilometara od Umaga, onda ne vidim razloga da se ona ne provede i kod nas", poručio je Bassanese.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da Nacionalni stožer zasjeda svakog dana i pažljivo razmatra takve mjere. "Ako se epidemiološka situacija promjeni, mi ćemo naći neki način da se to promijeni", poručio je Capak.

Stožer civilne zaštite Istarske županije u utorak je zatražio od Nacionalnog stožera civilne zaštite zatvaranje svih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te visokoobrazovnih institucija na području Istre do 14. travnja.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja pojašnjavaju da odluku o zatvaranju obrazovnih ustanova Ministarstvo ne može donijeti bez preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Donese li Stožer takve preporuke, mi ćemo biti spremni, rekla je Divjak te upozorila da bi takva bi odluka, osim na škole, utjecala i na obitelji.

"Ako ostavite malu djecu kod kuće treba vidjeti kako to utječe na samu obiteljsku dinamiku. To su odluke koje se trebaju dobro pripremiti i trebaju biti utemeljene na procjenama onih koji su za to stručni", istaknula je Divjak.

Ministar zdravstva Vili Beroš naglasio je da Nacionalni stožer redovito kontaktira s istarskim Stožerom civilne zaštite. "U kontaktu smo s njima i pratimo situaciju. Tamo je specifičnija situacija s obzirom na talijanske građane koji su došli, pratimo epidemiološku situaciju jer ona je osnovni element na temelju kojeg promišljamo daljnje postupke", rekao je.

Razmišlja se i o zatvaranju granica

Nacionalni stožer razmišlja i o zatvaranju granica, te o rigoroznijim kontrolama, najavio je Beroš.

"Spremni smo ne samo na ovaj scenarij, koji je u ovom trenutku pod kontrolom, nego i na mnoge druge. Budite sigurni da ćemo poduzeti sve mjere koje su potrebne da zaštitimo zdravlje hrvatskih građana", poručio je.

Jutros je u Hrvatskoj potvrđena 16. oboljela osoba s koronavirusom, a riječ je o mlađem muškarcu koji je hospitaliziran u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu.