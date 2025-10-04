Ispali i bježi: Srbija pokazala teški samohodni minobacač za ratovanje od grada do planine

Srbija je na prošlotjednoj obrambenoj izložbi Partner 2025 po prvi put javnosti prikazala teški samohodni minobacač TSMB kalibra 203 milimetara, namijenjen za uništavanje bunkera i drugih utvrđenih neprijateljskih položaja. Analitičari primjećuju da premijerno prikazivanje TSMB-a jača poziciju Srbije na regionalnom obrambenom tržištu i naglašava rastuću konkurenciju u razvoju modernog topništva, a tportal donosi više o novom oružju koje signalizira povratak masovnoj vatrenoj moći

Premda je najnoviji teški samohodni minobacač prikazan nakratko i tijekom televizijskog prijenosa vojne parade Vojske Srbije održane 20. rujna u Beogradu, zainteresirani su TSMB mogli pogledati uživo i pobliže nekoliko dana kasnije, kada je započeo 12. po redu međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2025, a koji se svake dvije godine održava na Beogradskom sajmu. Premijerno predstavljeni TSMB razvijen je na temelju modernizirane inačice haubice M-65 kalibra 155 milimetara, odnosno licencirane kopije američke haubice tipa M114 istog kalibra koja vuče svoje porijeklo još iz Drugog svjetskog rata, ali se i danas aktivno koristi na ratištima u Ukrajini. Novi samohodni minobacač TSMB ima produženu cijev od 203 milimetara sposobnu za paljbu na udaljenostima između 6 i 12,5 kilometara.

Za razliku od tradicionalno vučenog topništva, novi TSMB pruža brzu mobilnost na bojištu s visokom stopom preživljavanja, a posebno je dizajniran za uništavanje utvrđenih neprijateljskih položaja, bunkera i ciljeva skrivenih u rovovima. Vozilo s teškim minobacačem ima četveročlanu posadu koja se sastoji od zapovjednika, vozača, strijelca i njegovog pomoćnika, uz podršku automatskog punjača i naprednog sustava paljbe za kontinuirano djelovanje. Sustav kojeg je dizajnirao beogradski Vojnotehnički institut postiže brzinu paljbe do tri projektila u minuti i ispušta projektil od 100 kilograma s eksplozivnim teretom od 27 kilograma. Budući je kalibar minobacača od 203 milimetara neobičajen, konstruktori iz Vojnotehničkog instituta ističu kako su stvorili potpun paket sustava streljiva.

Za planinsko ratovanje i urbane operacije Među njima je standardna minobacačka granata težine 100 kilograma koja sadrži 27 kilograma neodređenog tipa plastičnog eksploziva. Riječ je o projektilu koji pri ispaljivanju postiže brzinu od 400 metara u sekundi. Analitičari procjenjuju da ta minobacačka granata ima razoran radijus jer njezini konstruktoritvrde da pri udaru stvara kontinuiranu zonu oštećenja od približno 75 metara. Takva ubojitost je čini vrlo učinkovitom u misijama zasićenja određenih područja. Dizajneri sustava navode i da je platforma kompatibilna s raznim naprednim streljivom, uključujući visokoeksplozivne, kazetne, termobarične i aktivno-reaktivne raketne projektile.

Time TSMB nudi taktičku fleksibilnost za različite borbene scenarije, od planinskog ratovanja do urbanih napada. Ambiciozni konstruktori iz srbijanske vojno-znanstvene institucije istaknuli su potencijalnu integraciju s modularnim sustavima preciznog upaljača za urbane ili planinske operacije. Ono što izdvaja ovu platformu je integracija moderne borbene elektronike. TSMB, naime, ima napredni sustav upravljanja vatrom koji pokreće inercijalni navigacijski paket, digitalno balističko računalo s ugrađenim softverom za ciljanje, sigurnu radio mrežu i namjenski terminal strijelca. Ova poboljšanja omogućuju brže ciljanje, poboljšanu točnost prvog ispaljenog projektila i koordinaciju vatre u stvarnom vremenu sa zapovjednim elementima.

Zasad samo statička prezentacija Iako je sustav zasad predstavljen tek u statičkom obliku, tehnički podaci koje je objavio beogradski Vojnotehnički institut potvrđuju njegove iznimne karakteristike performansi. Raspon elevacije kreće se od 0 do 75 stupnjeva, dok kut azimutnog efekta proteže od minus do plus 23,5 stupnjeva, što omogućuje široki luk djelovanja bez premještanja sustava. S maksimalnom brzinom vozila od 80 kilometara na sat i operativnim dometom od 600 kilometara, TSMB je projektiran za brzo premještanje, angažmane brzog tempa i učinkovite operacije po principu „ispali i bježi''.

