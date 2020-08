'Ispada da je naša znanost ispred svjetske znanosti! Nema dokaza da su teretane i fitness centri žarišta zaraze'

Dražen Čular, član Nacionalnog vijeća za sport, koji je uputio otvoreno pismo "svima koji donose odluke, a stalo im je do sporta, rekreacije i zdravlja", objasnio je zašto je nelogično da se "zbog jednog ili četiri slučaja u Splitu zatvara fitnes centar i, recimo, na Hvaru"

"Nisam mogao vjerovati da se donose ikakve mjere bez promišljanja. Kolegu Capaka osobno poznajem i on ima punu moju podršku, ali kolege u županiji mislim da su donijele odluku nepromišljeno", kazao je Čular za N1.

On se poziva na Zakon o sportu u kojem stoji da sport podrazumijeva i rekreacijski i natjecateljski dio.

Bez obzira na to što je on kineziolog, rekao je, a ne epidemiolog, o nekim stvarima ipak nešto zna, dodao je, rekavši da nitko još nije dokazao da bi sportske aktivnosti u zatvorenom prostoru dovodile do veće incidencije covida-19:

"Ispada da je naša znanost ispred svjetske znanosti. Nisam uspio pronaći dokaza za to. Dokazano je, iz Louisiane, prema istraživanjima koja su meni dostupnima, da su rekreacija i sport na zadnjem mjestu po riziku od zaraze. Na vrhu su prerađivačka industrija, kazina, restorani, kafići itd."

"Netko tko je došao na fitnes, prije toga se možda vozio u autobusu, bio u kafiću ili na misi...", dodao je:

"Ja pričam s kineziološkog stanovništva, nelogično je da se na Hvaru zatvara centar zbog slučaja u Splitu, ili zbog tri ili četiri slučaja, nebitno."

Pri kraju je komentirao epidemiološku situaciju generalno:

"Ovakvu situaciju nitko nije mogao predvidjeti. Sad je krenulo predbacivanje, kolege iz škola pitaju kako ćemo s tjelesnom i zdravstvenom kulturom, a ravnatelji odgovaraju: 'Ajme, pa imam toliko drugih problema!' Najjednostavnije je zatvoriti dvorane. Imat ćemo dijabates, duševna oboljenja...", kazao je Čular.

Apelirao je da se uspoređuju koristi i rizici pojedinih mjera, ali i još nešto:

"Pa vidite staračke domove, tamo bi trebao biti po jedan kineziolog. Zašto? Zato što starački domovi nisu odlagališta ljudi da umru."

A za škole je osudio to što nitko nije predvidio da se djecu prvih dana nastave trenira pravilnom rukovanju maskom, skidanju, stavljanju, dezinficiranju, odlaganju na mjesto koje nije zagađeno:

"A i nitko nije djecu istrenirao kako da stavljaju i skidaju masku. Trebali bi to u školi vježbati da postane automatska radnja..."