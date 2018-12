Iskoristite današnje sunce, kiša i snijeg brzo nam se vraćaju

Nedjelja će biti pretežno sunčana, a početak tjedna kreće s kišom koja će u utorak prerasti u susnježicu i snijeg, i to uglavnom u gorskim i istočnim predjelima

Pondjeljak će biti djelomice sunčan uz promjenljivu naoblaku. Slabe kiše bit će uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će bura mjestimice biti i jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu od 5 do 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 9 u unutrašnjosti te između 10 i 14 °C na obali i otocima.

U utorak susnježica i snijeg i to uglavnom u gorskim i stočnim predjelima. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu uz obalu i bura. Temperatura zraka u padu.