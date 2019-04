Ipak ništa od ugradnje liftova europskim novcem; Hrelja: Ovo ide na dušu Ministarstva regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja: Odgovor komisije očekujemo do kraja ovog mjeseca

Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo regionalnog razvoja koje pojašnjava kako je do sada održano nekoliko sastanaka s predstavnicima Europske komisije.



'Posljednji takav sastanak održan je u Zagrebu potkraj veljače kada je od strane Europske komisije obećano da će se pisanim putem očitovati na naše opetovane i argumentirane zahtjeve. Prema posljednjim informacijama, odgovor Europske komisije očekujemo do kraja ovog mjeseca', poručuju iz ministarstva.



U ministarstvu ponavljaju kako tijekom programiranja operativnih programa 2012. i 2013. godine, ugradnja liftova nije bila planirana. 'Jedina mogućnost ugradnje dizala je bila kroz projekte Energetske obnove višestambenih zgrada gdje je, uz promjenu stolarije i izradu fasada, bilo omogućeno prijaviti i ugradnju dizala. U Hrvatskoj je kroz takav projekt, do sada obnovljeno 596 zgrada, no nitko nije iskoristio mogućnost ugradnje dizala, što je isključivo izbor stanara putem njihovih predstavnika', kažu.



Jednako tako kažu da u Poljskoj nije odobren projekt ugradnje dizala. 'Riječ je o netočnim informacijama, jer niti jedna zemlja članica nema zaseban projekt ugradnje dizala u višekatne zgrade, već se radi o projektima energetske obnove u okviru kojega je moguće ugraditi dizalo. Tako je u Hrvatskoj do sada obnovljeno 775 javnih zgrada te ugrađeno 9 dizala i 14 vertikalnih platformi', zaključuju.