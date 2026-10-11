Ipak ništa od sjednice o otpadu u Gospiću? Iscurili novi detalji iz 2022.

Iako se prije nekoliko dana pisalo o tome da bi se na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, sada Dnevnik Nove TV navodi da na sjednicu, i kad se sazove, neće biti pozvani čelnici SOA-e
Najavljene sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koja se trebala održati naredni tjedan, ipak neće biti. Doznaje to Dnevnik Nove TV u prilogu Sabine Tandara Knezović, podsjećajući da su se na njoj trebala rasvijetliti saznanja Sigurnosno-obavještajne agencije o ilegalnom dovoženju otpada u Gospić.
Iako se prije nekoliko dana pisalo o tome da bi se na sjednici morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, sada navedeni izvor navodi da na sjednicu, i kad se sazove, neće biti pozvani čelnici SOA-e.
‘To podrazumjeva da nemamo goste, nego članice i članovi odbora usvajaju zaključke’, rekao je predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, utvrdivši da ‘tek ako se zaključi da treba pozvati čelnike SOA-e, onda će to biti na nekoj od narednih sjednica’.
Negirao je da je je na prošloj sjednici pobrojao institucije koje je 2022. SOA obavijestila oko saznanja o ilegalnom otpadu u Gospiću te je prozvao Nikolu Grmoju.
‘Niti ja znam koje su to nadležne službe, niti ja znam tko je u toj rečenici. Prema tome, kasnije navoditi i interpretirati da su to ti, ti i ti, to je njegova stvar. Ja sam vrlo uredno rekao javnosti ono što sam mogao reći. Izvan toga sve ostalo su špekulacije’, poručio je Ostojić.
‘Pa evo neka mi Ranko Ostojić odgovori koga je to SOA obavijestila, on valjda zna. On je rekao da su obaviještene institucije. Ali nije rekao ove institucije. Pa koje onda? Tako da se meni čini da ovdje svi lažu’, kazao je pak Grmoja za Dnevnik Nove TV.
Kako Dnevnik Nove TV doznaje, na teren su zbog sumnji 2022. prvi izašli lokalni komunalci i Državni inspektorat. Tamo su pronašli tek manje količine medicinskog otpada iz zagrebačkih i zadarske bolnice. Tada su iz komunalnog poduzeća postavili kamere, nakon čega je godinu bio mir. Tek u ljeto 2023., doznaje Dnevnik Nove TV, ponovno dolaze kamioni, a onda i kaznene prijave.
‘Svi su radili svoj posao, svi su podnosili prijave, inspektorat je 21 put postupao i donosio odluke, a finale priče je da mi imamo ozbiljno zagađenje’, rekao im je Ostojić.