Ipak ništa od sjednice o otpadu u Gospiću? Iscurili novi detalji iz 2022.

Iako se prije nekoliko dana pisalo o tome da bi se na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, sada Dnevnik Nove TV navodi da na sjednicu, i kad se sazove, neće biti pozvani čelnici SOA-e

Iako se prije nekoliko dana pisalo o tome da bi se na sjednici morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, sada navedeni izvor navodi da na sjednicu, i kad se sazove, neće biti pozvani čelnici SOA-e. ‘To podrazumjeva da nemamo goste, nego članice i članovi odbora usvajaju zaključke’, rekao je predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, utvrdivši da ‘tek ako se zaključi da treba pozvati čelnike SOA-e, onda će to biti na nekoj od narednih sjednica’.

Negirao je da je je na prošloj sjednici pobrojao institucije koje je 2022. SOA obavijestila oko saznanja o ilegalnom otpadu u Gospiću te je prozvao Nikolu Grmoju. ‘Niti ja znam koje su to nadležne službe, niti ja znam tko je u toj rečenici. Prema tome, kasnije navoditi i interpretirati da su to ti, ti i ti, to je njegova stvar. Ja sam vrlo uredno rekao javnosti ono što sam mogao reći. Izvan toga sve ostalo su špekulacije’, poručio je Ostojić. ‘Pa evo neka mi Ranko Ostojić odgovori koga je to SOA obavijestila, on valjda zna. On je rekao da su obaviještene institucije. Ali nije rekao ove institucije. Pa koje onda? Tako da se meni čini da ovdje svi lažu’, kazao je pak Grmoja za Dnevnik Nove TV.