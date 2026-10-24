Uhićen glavni tajnik Torcide, sumnjiče ga za prijetnje novinarima

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 29-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Kako je ranije u priopćenju navelo Ravnateljstvo policije, osumnjičenik je 18. listopada na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara, uz tekst za koji je policija utvrdila da sadrži izravnu prijetnju. Policija sumnja da je objavom želio zastrašiti i uznemiriti osobe prikazane na fotografijama zbog njihova profesionalnog rada.

Tko je Ivan Rinčić?

Rinčić je za glavnog tajnika Torcide izabran u ožujku 2023., zajedno s Antom Stipetićem Rabom, koji je tada preuzeo dužnost predsjednika navijačke skupine, piše Slobodna Dalmacija. Stipetić se u utorak predao policiji zbog sumnje na sudjelovanje u korteu Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom kojeg su se uzvikivali nacistički i antisemitski povici.

Rinčić je u travnju 2023. postao i član Upravnog odbora udruge Naš Hajduk. Tu je dužnost obnašao nešto više od dvije godine, do lipnja 2025., kada je na izbornoj skupštini razriješen zajedno s dotadašnjim vodstvom udruge.

Slobodna Dalmacija piše da Rinčić nije među članovima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u spornom korteu. Istraga zbog prijetnji novinarima zaseban je slučaj, a o daljnjem postupanju odlučivat će nadležno državno odvjetništvo.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u ponedjeljak da je policija pokrenula istragu zbog poruka prijetnji i zastrašivanja novinara koji su izvještavali o ponašanju i skandiranju dijela navijača Torcide uoči prošlotjedne utakmice između Hajduka i Ajaxa