Intervju s Putinovom kćeri izazvao nevjericu: Bizarno i uznemirujuće

Video 42-minutnog intervjua objavljen je 28. prosinca na YouTube kanalu 'Promomed Russia', koji je tada imao samo 145 pretplatnika. Nakon što su mediji skrenuli pažnju na to, intervju je pregledan stotinama tisuća puta. Kao izvor navodi se projekt grada Moskve, 'Medtech.moscow', centar za inovativne tehnologije u zdravstvu koji pomaže znanstvenicima u sferi zdravstvene zaštite, navod Deutsche Welle.

Kremlj sve detalje o članovima obitelji Vladimira Putina drži u tajnosti. Sam Putin nikada nije službeno potvrdio da je Marija Voroncova njegova kćer. Uvijek je izbjegavao pitanja novinara o njoj. Ipak, u svim službenim dokumentima koje su objavili ruski mediji, ona je navedena kao Marija Vladimirovna Voroncova, rođena 1985. Ruski predsjednik više puta je isticao da je ponosan na svoje dvije kćeri i da se one ne bave ni politikom, ni biznisom.

Zašto je intervju s Putinovom kćeri izazvao ogorčenje? Najstarija kći Vladimira Putina, koja se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti, dala je poduži intervju. To je izazvalo negodovanje u Rusiji, ali i u Njemačkoj. O čemu je pričala Marija Voroncova? https://t.co/2YwCJ2v7sB

Intervju je izazvao oštre reakcije među ruskim blogerima i na društvenim mrežama. Na primjer, mnogi korisnici X-a optužili su Voroncovu za licemerje. Jedan od prvih koji je skrenuo pažnju na intervju bio je ruski novinar Andrej Saharov. „Ona je živčana, ponekad govori u klišeima. Stručnjaci će vam reći koliko košta prsten na njenoj ruci", napisao je on.

Putinova kćer je nekoliko godina živjela i studirala u Njemačkoj, a zatim u Rusiji. S bivšim suprugom, nizozemskim biznismenom Joritom Fasenom, do 2015. je živela u Nizozemskoj. Onda se vratila u Moskvu.

„Moji interesi su veoma široki: od kreativnosti do sporta. Volim sve što je lijepo: slike, muzeje, kazalište i glazbu. Glazba je važan dio mog života, kako klasična, tako i jazz. Trudim se nekoliko sati tjedno baviti se sportom, uključujući i sezonske sportove kao što su surfanje i skijanje."

Intervju s najstarijom Putinovom kćerkom izazvao je ogorčenje i njemačkih medija. „Putinova kćer daje bizaran intervju o 'vrijednosti ljudskog života'", najavio je magazin „Spiegel". „Uznemirujuće izjave s obzirom na zločine i broj žrtava u ukrajinskom ratu", javlja njemački NTV. Njemački novinari ocjenjuju da je cinično to što rat uopće nije tema u intervjuu s Putinovom kćerkom.

Pritom, ovo nije prvi medijski nastup Marije Voroncove. Već je davala intervjue u kojima se predstavila kao endokrinolog.

Poruka pred izbore: Putin (ipak) ima obitelj

Njen aktualni veliki intervju, uoči predsjedničkih izbora u ožujku ove godine, ukazuje na promjenu Putinove strategije u komunikaciji, smatra medijski stručnjak Jo Grebel. Putin, koji sada ima 71 godinu, sprema se po peti put postati predsjednikom Rusije. Prema Grebelu, Putin je uvijek radio ono što su prije njega radili mnogi autokratski vladari. Ovaj stručnjak ovako opisuje raniju poruku ruskog predsjednika: „Ja sam tu za cijeli narod. Samo nemam nešto tako obično kao što je mala obitelj."

No, smatra Grebel, Putin je ipak shvatio da je nužna moderna izborna kampanja: „Što je posebno dobro prihvaćeno? Doduše dozirano, kako to sada vidimo, on daje nešto kao naznaku da ipak ima obitelj. Ili bar djecu. A kćer je liječnica, priznata znanstvenica."