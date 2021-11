Imunolog zabrinut: Vjerojatno ćemo do proljeća imati varijantu virusa koja je potpuno otporna na cjepivo

'Vjerojatnost da ćemo uskoro imati virus otporan na cjepivo vrlo je visoka', rekao je dr. Mark Dybul, profesor sa sveučilišta u Georgetownu i imunolog. Dybul tvrdi i da će sigurno biti napretka u terapijama i cjepivima kako bi se zaustavilo masovno širenje te varijante virusa

'Što prije primimo booster dozu cjepiva, to će nam biti bolje stanje sljedećih nekoliko mjeseci. Nažalost, svako predviđanje koje sam do sada imao se ostvarilo. Nadam se da sam ovaj put u krivu, ali mislim da ćemo do ožujka, travnja ili svibnja imati varijantu virusa koja je potpuno otporna na cjepivo. Jednostavno ne možemo imati tako nisku stopu cijepljenih u svijetu dok se virus širi poput ping-pong loptice među cijepljenima i necijepljenima. Ja sam imunolog. Vjerojatnost da ćemo uskoro imati virus otporan na cjepivo vrlo je visoka', rekao je dr. Mark Dybul, profesor sa sveučilišta u Georgetownu i imunolog, piše Jutarnji list.

Ugledni imunolog smatra kako će doći do napretka u terapijama i cjepivima kako bi se zaustavilo masovno širenje te varijante virusa te kaže kako bi i sprejevi za nos mogli pomoći u njegovu zaustavljanju.