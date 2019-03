Iako sam 'na šesto čulo gluh k'o top', život uz svetu rijeku potpuno me fascinirao

Pisac i pustolov Jasen Boko uputio se u novi projekt/knjigu o njegovoj omiljenoj destinaciji – Indiji, usredotočivši se ovaj put na svetu rijeku Ganges. Tportal u narednim vikendima ekskluzivno donosi priče o tromjesečnom putovanju niz svetu rijeku Ganges, Majku Gangu, kako je Indijci zovu, od izvora visoko u Himalaji pa do njezinog spoja s Brahmaputrom i ušća u Bangladešu

Na Ganges nisam došao da bih ga pio, nisam sigurno došao na njega ni da se duhovno okrijepim kupanjem u Majci Gangi, kako Indijci zovu svetu rijeku. Ali iako sam, kako bi rekao Mile Kekin, 'na šesto čulo gluh k'o top', u ova četiri desetljeća, koliko dolazim u Indiju, nisam mogao ne primijetiti što sveta rijeka znači lokalnom stanovništvu. Iskreno, Ganges i život koji se uz rijeku događa mene je, kao i sve one koji dođu ovdje, potpuno fascinirao. Pa sam ga odlučio temeljito istražiti, putovati njim od izvora do ušća, pratiti ga od izvora u himalajskom ledenjaku Gangotri do delte koju dijele Indija i Bangladeš 2620 kilometara dalje.

Po dužini Ganges je tek 34. svjetska rijeka, čak ni u Aziji nije među prvih deset, ali je u mnogo, ne samo statističkih, činjenica rekorder. Na području rijeke i zahvaljujući njoj živi više od 500 milijuna ljudi, čime se nijedna druga svjetska rijeka ne može pohvaliti. Ganga je i najsvetija rijeka u svijetu i jedina koja ima status božice, ali i jedna od najzagađenijih. Nekoliko je rijeka u svijetu koje su možda i više ekološki ugrožene, pa i zagađenije od Gangesa, ali nijednu od njih lokalni stanovnici ne piju!