Iako je Stožer rekao 'ne' vjeronauku u crkvi, neke župe nastavile po starome. Provjerili smo kako to

Iako nacionalni Stožer civilne zaštite u svojim Preporukama za crkve i molitvene prostore navodi da se župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu 'do daljnjega odgađaju', mnogim crkvama odjekuju zborne pjesme, a odvijaju se i kateheze - vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike. Stožer se oglušio na novinarski upit povodom održavanja tih aktivnosti po crkvama u epidemiološkim uvjetima, dok iz Hrvatske biskupske konferencije (HBK) poručuju da oni nisu izdali nikakve vlastite odredbe za odvijanje župne kateheze

Praksa po župama varira, od toga da se kateheze za prvopričesnike i krizmanike negdje ne održavaju, negdje su na djelu online ili e-kateheze, no istodobno pojedini župnici traže da djeca dolaze na njih. To uključuje dojučerašnje osmaše iz župa koje su proljetos odgodile krizmu, što znači da se pod istim crkvenim krovom - uz ona područja na kojima se i inače krizmaju srednjoškolci - sada okupljaju i učenici iz različitih obrazovnih ustanova. Time je i veći rizik od širenja koronavirusa.

Nije tajna to da djeca pohađaju pripreme za sakramente prve pričesti i krizme po crkvama širom Hrvatske, o čemu svjedoče i objave termina kateheza na internetskim stranicama pojedinih župa. Jedan je župnik u razgovoru za tportal naglasio da se u njegovoj crkvi poštuju epidemiološke mjere razmaka i nošenja maski, no nije odgovorio na pitanje zašto se kateheze ne održavaju online ili se, sukladno preporukama Stožera, ne odgode do daljnjeg.