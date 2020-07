I sada je preporuka za vjenčanja dva metra razmaka na podiju. Stižu nove mjere; zašto, kad se ni ove ne poštuju?

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je nove mjere protiv širenja zaraze koronavirusa na vjenčanjima do kraja tjedna, kako bi se one stigle implementirati na tim obiteljskim slavljima već predstojećeg vikenda. Preporuke HZJZ-a za vjenčanja već postoje i očito se ne poštuju, pa je pitanje zašto Capak očekuje da će se nove mjere poštovati kad ni one neće biti u rangu zabrana. On, naime, misli da 'zabrane stvaraju revolt i građani se onda još manje drže mjera'

Nacionalni stožer civilne zaštite, otkrio je Capak, razmišlja o preporukama da se uzvanici na vjenčanju međusobno ne rukuju, ne čestitaju poljupcima, da se hrana ne poslužuje na pladnjevima nego da se individualno dijeli. Ovog tjedna rekao je da su razmišljali i o smanjenju broja ljudi na svadbama, 'ali to je jako teško, ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi'. U nastavku pročitajte koje su preporuke za svadbene obrede i slavlja već sada na snazi. Među njima je i ona o fizičkoj distanci, dakle već sada ne bi trebalo biti ni rukovanja ni poljubaca.

Uz opće preporuke o pojačanoj osobnoj higijeni i fizičkoj udaljenosti od 1,5 metra - ne odnosi se nužno na članove istog kućanstva ili osobe koje su uobičajeno u bliskom kontaktu - preporučuje se korištenje maske za lice ili medicinskih maski za osoblje koje poslužuje na svadbenim slavljima. Maske za lice preporučeno je nositi i u crkvi i kod matičara. Najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima organizatori će odrediti sukladno veličini prostora pazeći da za svakog sudionika ima isplanirano najmanje 3 m2 prostora. Maksimalno 300 ljudi u zatvorenom prostoru, 500 na otvorenom Od 1. srpnja, na vjenčanjima bi trebalo biti maksimalno 300 ljudi u zatvorenom prostoru i 500 na otvorenom. Preporučuju se vjenčanja i proslave na otvorenom, vođenje evidencije sudionika i osoblja, a svi sudionici trebaju prije obreda i slavlja izmjeriti temperaturu.

Nije preporučeno na vjenčanja zvati starije od 65 godine i oboljele od kroničnih bolesti (srčano-žilnog, dišnog sustava ili koji imaju šećernu bolest). Na ulazu i još ponegdje treba biti dezinficijens. Sva sjedeća mjesta trebaju biti udaljena najmanje 1,5 metar, uzvanici trebaju izbjegavati grupiranje, za istim stolom trebali bi biti uzvanici iz istog kućanstva. Glazba i ples Pozornica treba biti najmanje četiri metra udaljena od uzvanika, a razmak od dva metra preporučuje se od pjevača i glazbenika s puhačkim instrumentima. Na plesnom podiju treba osigurati prostor od 4 m2 po osobi, a 'tijekom aktivnosti intenzivnijeg plesa preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti od dva metra' osim između ukućana ili uobičajeno bliskih.

https://www.scribd.com/document/468543711/Preporuke-Za-Vjencanja-27-05