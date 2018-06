Hrvatsku zahvatilo snažno nevrijeme, temepratura zraka drastično pala

Hrvatsku je u petak pogodilo najavljeno nevrijeme i drastično oborilo temeprature zraka.

Najjači udar vjetra do 6 sati ujutro zabilježen je u Dajli, a iznosio je 82 km/h. U Puli je zabilježen udar od 73 km/h, a Umagu 68 km/h.

Poslijepodne i navečer sa sjeverozapada prestanak kiše i djelomično razvedravanje, a oborine će biti još uglavnom u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Temperatura zraka na kopnu između 16 i 21, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji do 23, no danju u osjetnom padu. U Dalmaciji temperatura uglavnom od 22 do 28 °C.