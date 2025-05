Hrvatski analitičar: Putin koristi svoje adute, a Trump mora napraviti bitan korak

Putin koristi svoje adute, ali mislim da će Trump sjesti s njim za stol i dogovoriti prekid vatre te uvjete za mir, kazao je analitičar Pero Kovačević

Bivši državni tajnik u MORH-u i vojni analitičar Pero Kovačević komentirao je u 'Studiju 4' HRT-a dvosatni telefonski razgovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina, istaknuvši da je to nedovoljan korak naprijed. 'To je mali i nedovoljan korak. Dogovorili su se da će svaka strana izraditi svoj nacrt memoranduma o prekidu vatre i nacrt memoranduma o mirovnom sporazumu. Mislim da je daljnji korak predsjednika Donalda Trumpa da će one stvari koje se ne budu mogle usuglasiti između Rusije i Ukrajine biti riješene na izravnim pregovorima Trumpa i Vladimira Putina. To je napredak i korak prema prekidu vatre, ali tu je još puno posla da se dođe do cilja', rekao je. Upitan kupuje li Putin vrijeme, odgovorio je da on koristi svoje adute.

'Rusija u pregovore kreće s daleko bolje pozicije od Ukrajine. Polazi se od stanja na bojišnici. Situacija je takva da je ukrajinska vojska prenapregnuta na istoku, a počela je i ruska ofenziva u kojoj napreduju. Putin koristi svoje adute, ali mislim da će Trump sjesti s njim za stol i dogovoriti prekid vatre te uvjete za mir', kazao je.

Kaže da je nerealno 'sa strane predsjednika Volodimira Zelenskog i predstavnika EU-a očekivati da se na mirovnim sporazumima mogu postići ciljevi koji nisu postignuti na bojišnici'. Trump tvrdi da tjedno gine 5000 vojnika s obje strane, ruski predsjednik kaže da se prije mira moraju otkloniti 'temeljni uzroci sukoba', a Zelenski tvrdi da Ukrajina neće priznati de jure kontrolu nad okupiranim teritorijima. Kovačević je istaknuo da svaka strana ide s maksimalističkim zahtjevima.

'Svaka strana u pregovorima ide s maksimalnim zahtjevima, s time da je Rusija tu u daleko boljoj situaciji, ali na kraju će sva pitanja koja se ne uspiju riješiti neposrednim dogovorom Rusije i Ukrajine biti riješena na sastanku Putina i Trumpa. To je jedini način. Prije tri mjeseca čelnici EU-a govorili su da podupiru Ukrajinu do pobjede. Sada je svima jasno da to nije moguće', rekao je Kovačević. 'Nadam se da će predsjednik Trump napraviti bitan korak, a to je ne udovoljiti Putinovim apetitima', kazao je. Govoreći o europskom planu jačanja obrambenih kapaciteta, Kovačević je istaknuo da mnogi u Europi još uvijek kasne s time, ali je istaknuo Poljsku kao pozitivan primjer.