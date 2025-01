Hrvatski europarlamentarci: Povratak Trumpa je poziv Europi na buđenje

Trump je u ponedjeljak inauguriran kao 47. američki predsjednik. Dan kasnije zastupnici Europskog parlamenta raspravljali su što to znači za odnose Europske unije i SAD-a

Smjena u Washingtonu traži zaokret u politikama EU-a

HDZ-ovi zastupnici Trumpov dolazak vide i kao priliku da EU redefinira svoje prioritete.

Hrvatska zastupnica pučana Željana Zovko, članica Izaslanstva za odnose sa SAD-om koja je nedavno bila u posjetu trinaest američkih saveznih država, smatra da Trumpov povratak predstavlja „tektonske promjene” za EU, ali po njezinom mišljenju „pozitivne”. Europski savez morat će se ujediniti po pitanju vanjske trgovine dviju strana Atlantika.

Govoreći o carinama za koje je Trump sugerirao da će uvesti nizu država, Zovko je rekla da će se one reflektirati na trgovinu s EU-om, jer će se trgovina koja je iz zemalja poput Meksika, Kanade i Kine išla „prema SAD-u sada okrenuti prema Europi”.

Ključno je izbjeći trgovinski rat sa SAD-om, naglasila je zastupnica HDZ-a. Trumpov govor na inauguraciji ocijenila je „izuzetno dobrim”, dodajući da EU želi isto ono što zagovara republikanac, a to je „učiniti našu industriju kompetitivnom” i smanjiti „sve regulacije i birokraciju koju su Bruxelles i Europa dosad nametali”.

O Trumpovim izjavama o preuzimanju Panamskog kanala, Grenlanda ili Kanade kao nove američke savezne države, Zovko kaže da je to američki način pregovaranja koji je i njoj „vrlo blizak” – „ako me nećeš poštovati, barem me se plaši”.

Zovko je rekla da je bila u Panami te da vidi logiku u Trumpovom govoru jer su Amerikanci gradili taj kanal, „tamo uložili silna sredstva” te je pritom tamo umro velik broj ljudi, a sad Washington tamo ima problema s kineskom trgovinom

„Tu se može otvoriti sljedeća točka prijepora, no nije vjerojatno da će biti nasilnog preuzimanja”.

Zovko je zaključila kako je Trumpov dolazak „izuzetno pozitivno” i za Hrvatsku koja „ima ključne ljude u toj administraciji”. Naglasila je da je u kontaktu s republikancima u Kongresu koji su vrlo naklonjeni Hrvatskoj te ju vide kao ključnog partnera.

HDZ-ov eurozastupnik Tomislav Sokol u raspravi u EP-u je kritizirao je europski Green Deal, kazavši da će „zelena ideologija koja želi deindustrijalizirati EU, ako nešto ne promijenimo, dovesti do toga da ćemo sve više zaostajati u konkurentnosti za SAD-om i Kinom”.

Sokol je upozorio na to da se europski poduzetnici teško mogu natjecati na globalnom tržištu dok plaćaju višestruku cijenu energenata u odnosu na prekooceanske konkurente.

„Odmah nakon što je položio prisegu, Donald Trump je, riječima 'Drill, baby, drill', najavio radikalnu promjenu američke energetske politike. To znači da nam je potreban snažan zaokret koji će omogućiti da EU postane što autonomnija i kompetitivnija u strateškim industrijama. Jasno je da ne možemo biti konkurentni u svim sektorima, ali biotehnološki sektor praćen istraživanjem i inovacijama, proizvodnja hrane i vojna industrija moraju biti prepoznati kao strateški”, rekao je Sokol.

„Vrijeme je da i mi europske interese učinimo prioritetom, a ne ljevičarske utopije”, zaključio je pučanin.