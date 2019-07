Hrvatske stranke napuštaju HNS

Hrvatima u Bosni i Hercegovini nužan je nacionalni forum u kojemu bi intelektualni i moralni autoriteti definirali interese hrvatskog naroda u toj zemlji na ravnopravnim osnovama i bez nametanja rješenja jer Hrvatski narodni sabor (HNS) kojim upravlja predsjednik HDZ BiH Dragan Čović nije u stanju ispuniti tu zadaću, stajalište je izvanparlamentarne Hrvatske stranke BiH (HS) koja je u povodu raskola u HNS-u u utorak pozvala na preispitivanje uloge tog tijela kako bi se odgovorilo sadašnjim političkim izazovima u BiH

HNS je okupio četrnaest političkih stranaka s hrvatskim predznakom no četiri stranke sada su odlučile napustiti to tijelo ocijenivši kako je ono samo krinka za svevlašće HDZ-a BiH, a izravni povod za to je eskalacija krize u mostarskom 'Aluminiju' za koju tvrde kako je odgovorna upravo najveća hrvatska stranka koja je desetljećima upravljala procesima u toj sada propaloj tvornici i time doprinijela njezinom krahu koji je doveo u pitanje sudbinu više od 900 zaposlenih.

Mediji u BiH podsjećaju kako su upravo kadrovi povezani s HDZ BiH u proteklim godinama i desetljećima odlučivali o sudbini 'Aluminija'. a svojim su rastrošnim ponašanjem tvrtku i doveli do propasti.

Portal Klix tako navodi primjer nekadašnjeg direktora Mije Brajkovića koji je kad je odlazio u mirovinu 2005. godine dobio otpremninu od 100 tisuća eura te su mu potom 'zbog izvanrednih proizvodnih rezultata' iz 'Aluminija' darovali još toliko novaca, a njegov nasljednik Jerko Bradvica je sebi osigurao plaću od deset tisuća eura.

Revizija je utvrdila kako su različiti direktori 'Aluminija' od 2005. do 2013. godine na reprezentaciju potrošili više od 1,7 milijuna eura kupujući uz ostalo nakit i parfeme.

Nakon posljednjeg zasjedanja HNS-a ovog tjedna čelnici Hrvatske republikanske stranke (HRS) i Čapljinske neovisne stranke objavili su kako napuštaju to krovno tijelo.

'Propast 'Aluminija' i izostanak osjećaja odgovornosti, dapače ponovna zlouporaba institucije HNS-a za skrivanje odgovornosti, jednostavno su stvari preko kojih ne želimo preći', naveli su u zajedničkoj izjavi predsjednik HRS-a Slaven Raguž i Čapljinske neovisne stranke Mirko Vasilj.

Istaknuli su kako je nedopustivo nastojanje da se izbjegne utvrđivanje odgovornosti za propast 'Aluminija', a posebice ministara iz HDZ BiH koji sudjeluju u radu vlade Federacije BiH i u čijim je rukama 44 posto vlasničkog udjela u mostarskoj tvornici.

Njihovo je stajalište kako HDZ BiH sada koristi HNS kako bi sa sebe skinuo odgovornost za krizu u 'Aluminiju', a podsjećaju i kako je HDZ BiH i ranije monopolizirao utjecaj u HNS-u radi promoviranja svojih interesa.

HNS su još ranije napustile koalicija Hrvatski savez HKDU-Hrast te Hrvatska nezavisna lista, a povod je također bila kriza u 'Aluminiju'.

'Shvatili smo da je HDZ BiH umjesto ponuđene istinske potpore HNS-u, u ovom kritičnom trenutku hrvatskog naroda, to razumio kao priliku da kroz HNS pokuša dodatno eutanazirati one političke stranke koje još nije eutanazirao metodom mrkve i batine i da namjerava nastaviti sa dosadašnjom praksom nedosljednosti i manipulacije', izjavio je predsjednik Hrvatskog saveza HKDU-Hrast Pero Barbarić predbacivši Čoviću da je glavni krivac zbog kojega su Hrvati u BiH dospjeli u podređenu poziciju u kojoj se danas nalaze.

Hrvatska stranka (HS) koja nikada nije pristala biti dijelom HNS-a kojim upravlja Čović, nakon raskola u tom tijelu sada poziva na uspostavu nove organizacije u kojoj bi se vodio ravnopravni dijalog svih sudionika.

'Upravo ovih dana najbolje se vidi pogubna politika HNS kojeg napuštaju stranke, jedna za drugom, a sve iz razloga što nisu bile u mogućnosti ravnopravno sjediti za istim stolom. Želimo vjerovati da će ideja o osnivanju novog ne stranačkog koordinacijskog tijela naići na dobrodošlicu kod razboritih i neopterećenih Hrvata i da će uskoro i dobiti konkretne obrise. Hrvatska stranka je spremna dati svoj obol realizaciji te ideje a uvjereni smo da će u predstojećem razdoblju biti još stranaka koje podupiru ovakvu ideju', stoji u priopćenju Hrvatske stranke BiH.