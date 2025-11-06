Hrvatska obrambena industrija pred povijesnom prilikom, ali jedna stvar ipak nedostaje

Hrvatska obrambena industrija ima prostora za napredak, ustvrdili su njeni glavni akteri. U vremenu kad se otvaraju brojne prilike inovacije koje stvaraju domaće tvrtke zasigurno će naći svoga kupca, no potrebno je ojačati kapacitete

Obrambena industrija jedna je od najbrže rastućih u svijetu. Europa planira uložiti 800 milijardi eura u zaštitu, a tu svoje prilike imaju i hrvatske tvrtke, naročito u kontekstu razvoja rješenja za nove oblike ratovanja. Potrebne kapacitete za to imamo. "Održana je industrijska baza koja u ovom trenutku može pružiti adekvatan odgovor. Imamo određene perjanice, čiji su predstavnici prisutni u emisiji. Drago mi je što su se priključile i mlade snage, poput Orqe. Obrambena industrija će prihvatiti izazov, a imamo i ostale segmente koji mogu biti iskorišteni. Hrvatski vojnik je u potpunosti opremljen proizvodima hrvatske industrije, od kacige, čizama i uniforme - sve je to proizvod naše industrije. Imamo s čime konkurirati na europskom tržištu. Naš klaster trenutno broji 86 članova, a 15 članova je u dolasku. Konstantno jačamo svoje snage", rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno Goran Basarac, predsjednik Uprave Agencije Alan i predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti i obrambene industrije.

Inteligentne kacige i dronovi Stoga je Hrvatska spremna za ispunjavanje ciljeva europskog programa naoružanja te da u tome može biti konkurentna najvećima. Velika je stvar i institucionalna podrška. "Definitivno imamo znanja, kapacitet i tehnologije s kojima možemo biti konkurentni. Svakako bih istaknuo i znanstvenu zajednicu koja značajno može doprinijeti razvoju sposobnosti", rekao je Gordan Pešić, predsjednik uprave tvrtke DOK-ING Obrana i sigurnost. No, treba i dalje ustrajati na istraživanju mogućnosti, sistematičnom pristupu, ali i širenju kapaciteta i razvoju novih tehnologija. "Želimo razviti inteligentnu kacigu. Ona neće biti samo oklop nego sustav koji će primati senzore za otkrivanje dronova, kamere i komunikacijske sustave", otkrio je Alojzije Šestan, direktor tvrtke Šestan Busch na čemu već sad rade, dodavši da se slična kaciga razvija i u SAD-u, ali neće ući u upotrebu prije 2030. godine.

Našli se u ofsajdu i prilagodili se No, u Ukrajini je već vidljiva važnost dronova u ratovanju, ali i kontroli situacije na bojišnici. I tu se možemo pohvaliti iznimnim rezultatima. "Počeli smo s izradom naočala za entuzijaste. Mi nismo osnovali obrambenu tvrtku, nego smo se našli u ofsajdu i naša civilna tehnologija je našla vojnu primjenu. Potražnja za našom civilnom tehnologijom je preko noći skočila dramatično", rekao je Srđan Kovačević, osnivač i direktor tvrtke Orqa, koja se bavi proizvodnjom dronova. Zbog toga im se poslovanje u potpunosti promijenilo, što su oni dočekali spremni. "Sigurno ima više izazova i više odgovornosti. Primjena u obrambene svrhe ima različit profil rizika. Složenost posla i kvaliteta proizvoda moraju biti bitno veći", dodao je Kovačević. Ipak, besposadni sustavi nikad neće u potpunosti zamijeniti ljude u zraku, ali niti na kopnu i na vodi. "Studije britanskog ministarstva obrane govore da će udio besposadnih sustava u konvencionalnim snagama biti 15-ak posto. Oni će nositi jednu razinu taktičke prednosti i djelovat će u najopasnijim područjima", rekao je Pešić.