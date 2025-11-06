Hrvatska obrambena industrija pred povijesnom prilikom, ali jedna stvar ipak nedostaje

Hrvatska obrambena industrija ima prostora za napredak, ustvrdili su njeni glavni akteri. U vremenu kad se otvaraju brojne prilike inovacije koje stvaraju domaće tvrtke zasigurno će naći svoga kupca, no potrebno je ojačati kapacitete
Obrambena industrija jedna je od najbrže rastućih u svijetu. Europa planira uložiti 800 milijardi eura u zaštitu, a tu svoje prilike imaju i hrvatske tvrtke, naročito u kontekstu razvoja rješenja za nove oblike ratovanja. Potrebne kapacitete za to imamo.
"Održana je industrijska baza koja u ovom trenutku može pružiti adekvatan odgovor. Imamo određene perjanice, čiji su predstavnici prisutni u emisiji. Drago mi je što su se priključile i mlade snage, poput Orqe. Obrambena industrija će prihvatiti izazov, a imamo i ostale segmente koji mogu biti iskorišteni.
Hrvatski vojnik je u potpunosti opremljen proizvodima hrvatske industrije, od kacige, čizama i uniforme - sve je to proizvod naše industrije. Imamo s čime konkurirati na europskom tržištu. Naš klaster trenutno broji 86 članova, a 15 članova je u dolasku. Konstantno jačamo svoje snage", rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno Goran Basarac, predsjednik Uprave Agencije Alan i predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti i obrambene industrije.
Inteligentne kacige i dronovi
Stoga je Hrvatska spremna za ispunjavanje ciljeva europskog programa naoružanja te da u tome može biti konkurentna najvećima. Velika je stvar i institucionalna podrška.
"Definitivno imamo znanja, kapacitet i tehnologije s kojima možemo biti konkurentni. Svakako bih istaknuo i znanstvenu zajednicu koja značajno može doprinijeti razvoju sposobnosti", rekao je Gordan Pešić, predsjednik uprave tvrtke DOK-ING Obrana i sigurnost.
No, treba i dalje ustrajati na istraživanju mogućnosti, sistematičnom pristupu, ali i širenju kapaciteta i razvoju novih tehnologija.
"Želimo razviti inteligentnu kacigu. Ona neće biti samo oklop nego sustav koji će primati senzore za otkrivanje dronova, kamere i komunikacijske sustave", otkrio je Alojzije Šestan, direktor tvrtke Šestan Busch na čemu već sad rade, dodavši da se slična kaciga razvija i u SAD-u, ali neće ući u upotrebu prije 2030. godine.
Našli se u ofsajdu i prilagodili se
No, u Ukrajini je već vidljiva važnost dronova u ratovanju, ali i kontroli situacije na bojišnici. I tu se možemo pohvaliti iznimnim rezultatima.
"Počeli smo s izradom naočala za entuzijaste. Mi nismo osnovali obrambenu tvrtku, nego smo se našli u ofsajdu i naša civilna tehnologija je našla vojnu primjenu. Potražnja za našom civilnom tehnologijom je preko noći skočila dramatično", rekao je Srđan Kovačević, osnivač i direktor tvrtke Orqa, koja se bavi proizvodnjom dronova.
Zbog toga im se poslovanje u potpunosti promijenilo, što su oni dočekali spremni. "Sigurno ima više izazova i više odgovornosti. Primjena u obrambene svrhe ima različit profil rizika. Složenost posla i kvaliteta proizvoda moraju biti bitno veći", dodao je Kovačević.
Ipak, besposadni sustavi nikad neće u potpunosti zamijeniti ljude u zraku, ali niti na kopnu i na vodi. "Studije britanskog ministarstva obrane govore da će udio besposadnih sustava u konvencionalnim snagama biti 15-ak posto. Oni će nositi jednu razinu taktičke prednosti i djelovat će u najopasnijim područjima", rekao je Pešić.
Stalno testiranje
Zbog toga, primjerice, DOK-ING radi na modularnim i hibridnim sustavima. No, potreban je daljnji angažman institucija kojim bi se omogućio razvoj novih tehnologija.
"Naša industrija je već zastupljena na europskoj razini. Naša tvrtka radi po cijelom svijetu, ali trenutni najviše u Europi i arapskim zemljama. Što se tiče naše tvrtke, u svakom slučaju se želimo umrežiti s našim partnerima. Potrebno je udružiti se sa znanstvenim sektorom i HV-om. Smatram da bismo trebali dobiti veću podršku države što se tiče istraživanja i razvoja. Mi sami nismo dovoljno snažni da bismo mogli pratiti taj razvoj, ustvrdio je Šestan.
Razvoj novih tehnologija podrazumijeva i stalno testiranje, koje u suradnji s HV-om ne prestaje. Povratne informacije su pritom od ključne važnosti, s obzirom na stanje na tržištu.
"Interes je velik jer se radi o tehnološkoj grani u kojoj su dominirali azijski igrači. Mi smo jedan od rijetkih sa Zapada", zaključio je Kovačević.