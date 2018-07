Hrvatska nastavlja demografski spust

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) početkom tjedna objavio je Izvješće o porodima u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2017. godine, iz kojeg je razvidno da se negativni demografski trendovi nastavljaju bez obzira na proklamiranu politiku demografske obnove vlade Andreja Plenkovića

U odnosu na 2009. godinu, u kojoj je rođeno 44.515 beba, najviše u posljednjih 17 godina, pa do danas, Hrvatska je u stalnom padu koji je tek nakratko zaustavljen prošle godine. U Hrvatskoj se danas rađa gotovo sedam tisuća djece manje godišnje nego prije deset godina ili, preciznije, 7195 novorođenčadi je došlo na svijet manje prošle u odnosu na 2008. godinu.

Demografski pad, slučajno ili ne, poklapa se s vremenom u kojem se počinju osjećati ozbiljniji efekti recesije u koju je upala Hrvatska, kao i Europa. Već između 2009. i 2013. godine zabilježen je pad od gotovo četiri tisuće rođenih te se nastavio idućih godina.

Prema dobi majke, najveći udio u porodima od 34,03 posto odnosi se na rodilje u dobi od 30 do 34 godine, slijede porodi žena u dobi od 25 do 29 godina u udjelu od 28,39 posto, 18,01 posto poroda odnosi se na žene u dobi od 35 do 39 godina, a svi ostali porodi imaju znatno manji udjel.