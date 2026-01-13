Hrvatska još napredovala: Objavljen novi popis najmoćnijih putovnica na svijetu

Kada je riječ o lakšem prelasku granica, kraćim redovima i slobodi putovanja bez viza, neke putovnice ipak vrijede znatno više od drugih
Najnovije izvješće Henley Passport Indexa za 2026. donosi pregled zemalja čiji građani uživaju najveću mobilnost te otkriva zanimljive pomake u globalnom poretku, piše CNN. Indeks izrađuje londonska konzultantska kuća Henley & Partners, uz pomoć ekskluzivnih podataka Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA).
Prema njihovim podacima, vrh ljestvice ponovno drže azijske zemlje. Singapur se smjestio na prvo mjesto, dok Japan i Južna Koreja zajedno zauzimaju drugo. Građani Singapura trenutačno mogu bez vize putovati u čak 192 od 227 analiziranih destinacija. Odmah iza Singapura nalaze se Japan i Južna Koreja, s pristupom 188 destinacija bez vize.
Europa u vrhu, ali s gusto zbijenim poretkom
Treće mjesto dijeli čak pet europskih država: Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska. Njihove građani mogu putovati u 186 zemalja. A na čevrtom mjestu je gužva; Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska i Norveška dijele je s pristupom 185 destinacija.
Na petom mjestu su Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), sa 184 bezvizna odredišta.
UAE ima najbrži uspon u 20 godina
Posebno se ističu Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u 20 godina ostvarili najveći napredak u povijesti Henley Passport Indexa. Od 2006. dodali su čak 149 novih bezviznih destinacija i skočili na ljestvici za impresivnih 57 mjesta. Prema izvješću, taj rast rezultat je „kontinuiranog diplomatskog angažmana i liberalizacijom viznog režima“.
Na šestom mjestu nalaze se Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska, s pristupom 183 destinacije. Sedmo mjesto dijele Australija, Latvija, Lihtenštajn i Ujedinjeno Kraljevstvo, s rezultatom 182.
Ujedinjeno Kraljevstvo pritom bilježi najveći međugodišnji pad; sada ima osam bezviznih destinacija manje nego prije godinu dana.
SAD se vraća u top 10, ali uz upozorenje
Kanada, Island i Litva nalaze se na osmom mjestu (181 destinacija), a deveto zauzima Malezija.
Sjedinjene Američke Države vraćaju se na deseto mjesto s 179 bezviznih odredišta, nakon što su krajem 2025. nakratko ispale iz prvih deset. Ipak, razloga za slavlje nema previše: SAD je odmah iza Ujedinjenog Kraljevstva po međugodišnjem padu — izgubio je sedam destinacija u samo 12 mjeseci.
U posljednja dva desetljeća SAD je doživio i treći najveći pad u ukupnom poretku, s četvrte na desetu poziciju.
“Moć putovnice odražava političku stabilnost”
U analizi Misha Glenny, novinarka i rektorica bečkog Instituta za humanističke znanosti, ističe:
„Moć putovnice u konačnici odražava političku stabilnost, diplomatsku kredibilnost i sposobnost oblikovanja međunarodnih pravila.“
Dodaje i da pogoršanje mobilnosti zemalja poput SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva nije slučajnost nego „signal dublje geopolitičke rekalibracije“.
Na dnu indeksa nalazi se Afganistan, s pristupom samo 24 destinacije, iza Sirije (26) i Iraka (29). Razlika između najmoćnijih i najslabijih putovnica iznosi čak 168 destinacija.
„Globalna mobilnost značajno je porasla u posljednjih 20 godina, ali je raspodjela koristi vrlo neravnomjerna“, kaže Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partners. „Prednosti mobilnosti sve su više koncentrirane među ekonomski najmoćnijim i politički najstabilnijim nacijama svijeta.“
Porast interesa za dvojno državljanstvo
Henley & Partners pomaže bogatim pojedincima pri stjecanju dvojnog državljanstva. Za CNN su naveli da su 2025. radili s klijentima iz 91 zemlje, a najviše je — čak 30% — bilo Amerikanaca.
Istodobno, neke europske države pooštrile su uvjete za stjecanje državljanstva, uključujući i programe “zlatnih putovnica” koji ga nude u zamjenu za investicije. U SAD-u republikanski senator Bernie Moreno predložio je zakon kojim bi američkim građanima zabranio posjedovanje drugog državljanstva.
Henleyjev indeks samo je jedan od globalnih rangova putovnica. Arton Capital, na primjer, prati 193 države UN-a i šest teritorija te podatke ažurira u stvarnom vremenu. Prema njihovom Global Passport Power Ranku, UAE su na prvom mjestu, s rezultatom 179 za bezvizni režim i vize po dolasku, dok drugo mjesto dijele Singapur i Španjolska.
Najmoćnije putovnice na svijetu za 2026. godinu:
- Singapur – 192 destinacije
- Japan, Južna Koreja – 188
- Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska – 186
- Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška – 185
- Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati – 184
- Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska – 183
- Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo – 182
- Kanada, Island, Litva – 181
- Malezija – 180
- Sjedinjene Američke Države – 179