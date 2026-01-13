Hrvatska još napredovala: Objavljen novi popis najmoćnijih putovnica na svijetu

Kada je riječ o lakšem prelasku granica, kraćim redovima i slobodi putovanja bez viza, neke putovnice ipak vrijede znatno više od drugih

Najnovije izvješće Henley Passport Indexa za 2026. donosi pregled zemalja čiji građani uživaju najveću mobilnost te otkriva zanimljive pomake u globalnom poretku, piše CNN. Indeks izrađuje londonska konzultantska kuća Henley & Partners, uz pomoć ekskluzivnih podataka Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA). Prema njihovim podacima, vrh ljestvice ponovno drže azijske zemlje. Singapur se smjestio na prvo mjesto, dok Japan i Južna Koreja zajedno zauzimaju drugo. Građani Singapura trenutačno mogu bez vize putovati u čak 192 od 227 analiziranih destinacija. Odmah iza Singapura nalaze se Japan i Južna Koreja, s pristupom 188 destinacija bez vize. Europa u vrhu, ali s gusto zbijenim poretkom Treće mjesto dijeli čak pet europskih država: Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska. Njihove građani mogu putovati u 186 zemalja. A na čevrtom mjestu je gužva; Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska i Norveška dijele je s pristupom 185 destinacija. Na petom mjestu su Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), sa 184 bezvizna odredišta.

UAE ima najbrži uspon u 20 godina Posebno se ističu Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u 20 godina ostvarili najveći napredak u povijesti Henley Passport Indexa. Od 2006. dodali su čak 149 novih bezviznih destinacija i skočili na ljestvici za impresivnih 57 mjesta. Prema izvješću, taj rast rezultat je „kontinuiranog diplomatskog angažmana i liberalizacijom viznog režima“. Na šestom mjestu nalaze se Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska, s pristupom 183 destinacije. Sedmo mjesto dijele Australija, Latvija, Lihtenštajn i Ujedinjeno Kraljevstvo, s rezultatom 182.